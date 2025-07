Tras tercer caso de lomito abandonado en Parque México, Ale Rojo llama a la tenencia responsable

El abandono será investigado

La alcaldesa en Cuauhtémoc hizo un llamado, a las y los habitantes, a la tenencia responsable de mascotas, esto, tras encontrar a una perrita amarrada en el Módulo Diana del Parque México, se trata del tercer caso registrado en este espacio durante las últimas semanas.

La perrita fue trasladada de inmediato al Centro de Atención Canina y Felina de la alcaldía Cuauhtémoc para su valoración médica y resguardo. La alcaldesa recordó que abandonar a los perros es un delito, por lo que aseguró, se realizará la investigación correspondiente.

“Todos los días rescatamos animales víctimas del abandono. No hay justificación. Si no puedes cuidarlo, hay opciones, pero amarrarlo a un poste y dejarlo es violencia. No podemos seguir normalizándolo”, añadió la alcaldesa.

La sanción puede ser de hasta 2 años de prisión

De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, abandonar animales en la vía pública se considera maltrato, ya que implica omitir cuidados básicos, poner en riesgo su vida o exponerlos al sufrimiento.

Además, el Artículo 350 Bis del Código Penal de la Ciudad de México establece sanciones de hasta dos años de prisión a quien cometa actos de crueldad o maltrato animal, incluyendo el abandono.

Centro de Atención, al límite

Actualmente, el Centro de Atención Canina y Felina opera al límite de su capacidad, por lo que la alcaldía hace un llamado urgente a la ciudadanía a no abandonar animales, fomentar la esterilización y, sobre todo, optar por la adopción en lugar de la compra.

El Centro de Atención Canina y Felina alberga actualmente a decenas de perros y gatos listos para ser adoptados. Todos han sido revisados por personal veterinario, están esterilizados y esperan una familia que les dé el cuidado que merecen.

La alcaldesa reiteró que el bienestar animal no es un tema menor para esta administración; también recordó que abandonar a un animal en la vía pública puede ser sancionado conforme al Código Penal de la Ciudad de México.

“La ternura no basta. Amar a los animales también es asumir su cuidado con responsabilidad. Y eso empieza por no dejarlos atrás”, concluyó.

Las personas interesadas en adoptar pueden acudir directamente al Centro de Atención Canina y Felina, ubicado en la colonia Peralvillo, o consultar las redes sociales de la demarcación para conocer a los lomitos y michis que buscan hogar.