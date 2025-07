Hoy no Circula jueves 10 de julio: autos que descansan en CDMX y Edomex

Hoy no Circula Este jueves se mantienen las restricciones vehiculares

Este jueves 10 de julio de 2025, el programa Hoy No Circula continúa en operación en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las estrategias para disminuir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida busca limitar la circulación de ciertos vehículos con base en criterios específicos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire en una de las zonas más transitadas del país.

Autos que no circulan este jueves 10 de julio

Durante la jornada de este jueves, deberán suspender su circulación los automóviles con engomado verde, terminación de placa 1 o 2 y con holograma tipo 1 o 2. La restricción se aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, y abarca todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como los 18 municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana.

Hoy no Circula Jueves Autos que descansan en Edomex y CDMX

Es importante destacar que no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que este jueves no se aplica la modalidad del Doble Hoy No Circula.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

El programa contempla diversas exenciones para garantizar la operación de servicios fundamentales. Están libres de esta restricción los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, debido a que generan bajas o nulas emisiones contaminantes.

También se permite la circulación de unidades que prestan servicios médicos, seguridad pública, transporte público, servicios fúnebres y aquellos que trasladan alimentos perecederos. Asimismo, los vehículos con placas para personas con discapacidad están autorizados para transitar sin restricciones, en reconocimiento a su función social.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Los conductores que no respeten esta disposición y circulen en horario restringido con un vehículo no autorizado podrían enfrentar multas económicas que oscilan entre los 2,074.80 y los 3,112 pesos, según lo establecido en el Reglamento de Tránsito vigente en la capital del país y el Estado de México. Las autoridades están facultadas para detener el vehículo e imponer la sanción correspondiente.

Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se recomienda verificar el engomado y terminación de placa de tu vehículo, así como mantenerte informado sobre las condiciones ambientales y actualizaciones del programa emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).