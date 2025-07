Vecinos de BJ consiguen suspensión provisional para proteger a árboles en riesgo por obra

Naranda y Roberto son afectados por la construcción

El juzgado décimo sexto en materia administrativa de la ciudad de México otorgó la suspensión provisional que impide dañar, talar o destruir a los árboles Naranda y Roberto, una Jacaranda y un pino que tienen entre 70 y 80 años, ubicados dentro del predio en Roberto Gayol 48 en la colonia del Valle de la alcaldía Benito Juárez.

Con dicho recurso se garantiza su integridad ante los posibles efectos que pueda causarles la obra de un desarrollo inmobiliario en la parte trasera del terreno.

Los vecinos dieron a conocer que en dicha calle hay registrados 130 árboles, identificados porque no quieren que sean talados.

Lorenzo Martín Chapa, vecino afectado por la obra que daña la copa de ambos árboles ubicados en su traspatio, manifestó que la suspensión es un respiro ante la obra.

Detalló que se han construido torres metálicas de más de 30 metros, luego de que el desarrollador, en noviembre del año pasado, prometió no dañar a ninguna especie.

Aseguró que él fue uno de los vecinos que apoyaron para proteger a Laureano, el árbol centenario que también se ubica en dicha demarcación. Y explicó que ahora pide apoyo a los vecinos para salvar a estos dos árboles.

“Esto no se trata de la lucha de un vecino, sino de una comunidad preocupada por su medio ambiente. Esto ya es un movimiento por los árboles de toda la alcaldía y hoy pedimos la intervención para evitar sigan dañando a estos árboles y que hoy estamos contentos nos hayan concedido la suspensión provisional”, comentó.

El vecino destacó que Naranda y Roberto son sólo un caso más en los que los vecinos organizados han emprendido una lucha por su salvación ante construcciones de departamentos, oficinas, tiendas comerciales u otros, ante la impunidad con que se realizan y la inacción gubernamental.

Vecinos que buscan rescatar a los árboles

Desarrollador busca talar 9 árboles

Martín Chapa dio a conocer que en la zona hay una casa que adquirió un desarrollador y busca tirar 9 árboles para construir un estacionamiento de acceso.

“Lo cual tampoco vamos a permitir y seguiremos adelante con las instancias a dónde debamos llegar, contamos con el apoyo de la diputada Laura Ballesteros y del diputado Roy Torres, quiénes nos han ayudado mucho en la gestión de reuniones y orientación”.

Héctor Vizcarra, otro de los vecinos afectados, informó que el lunes próximo tendrán una reunión con las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente capitalinas y con el desarrollador, para verificar por qué se han afectado las ramas de los árboles y continúan su construcción, pese a los llamados de la alcaldía que ha acudido en dos ocasiones a supervisiones.

“Agradecemos mucho el acompañamiento, porque en este momento estamos luchando por estos dos árboles, pero en el predio de enfrente van a cometer un ecocidio que no podemos permitir y este paso con la autoridades es muy bueno, pues requerimos supervisión y garantía de que estás obras no dañen el arbolado”, sostuvo.

Los legisladores por Movimiento Ciudadano, federal, Laura Ballesteros y, local, Royfid Torres González, han hecho el acompañamiento en la lucha por Laureano y hoy respaldan a los vecinos para salvaguardar a Naranda y Roberto.

“Vamos por la suspensión definitiva, pero con la provisional se garantiza que los árboles no sean dañados o tocados”, comentó el legislador Royfid Torres, quién detalló que los desarrollos comienzan sin afectar a los árboles, “pero cuando van a finalizar y existen reclamos o manifestaciones vecinales, los dañan, los inyectan y ya no hay nada qué defender, entonces eso ya no puede seguir ocurriendo”.

La congresista federal manifestó que este tipo de recursos son victorias de las y los vecinos, quienes recurren a la vía judicial ante la irregularidad de los proyectos inmobiliarios, ya que se construyen sin adaptarse a las características de espacio público, incluidos los árboles, cuando deben realizarse de manera contraria, respetando las áreas verdes.

“Después de la organización que tuvieron los vecinos con Laureano otros más nos han buscado por temas similares, aquí son dos árboles, pero hay al menos 5 más que hemos presentado en las mesas de trabajo con Sedema, porque se han sumado otros”, comentó el diputado.

Empresa podría ser fantasma

Lorenzo Martín Chapa comentó que en el caso de Naranda y Roberto, el desarrollador, con el nombre BAC Constructoras de Tijuana, no se encuentra en registros públicos, por lo que se genera mayor suspicacia entre las y los ciudadanos. “¿Se trata entonces de una empresa fantasma?”, cuestionó.

Para finalizar, el vecino hizo un llamado a otras instancias como la Secretaria de Desarrollo Urbano y Planeación, a la alcaldía y otros entes del Gobierno capitalino a dar seguimiento a este caso.