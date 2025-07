Más de 485 mujeres han sido atendidas en los Puntos Violeta de la alcaldía Cuauhtémoc

Instalan nuevo Punto Violeta

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer que la demarcación ha brindado atención a más de 485 mujeres y niñas gracias a los Puntos Violeta instalados en la alcaldía Cuauhtémoc; como parte de las acciones, también ha judicializado 75 casos, otorgado 260 asesorías psicológicas y contribuido a la detención de 20 agresores.

La estrategia busca ampliar espacios seguros y accesibles para mujeres en situación de riesgo; este lunes, la edil encabezó la instalación de un nuevo Punto Violeta en las instalaciones del Colegio Holandés Ochoterena, ubicado en la colonia Juárez.

Acompañada de Gabriel Ernesto Martínez Salazar, director académico de la institución, Rojo de la Vega reiteró el compromiso de convertir los espacios educativos en entornos libres de violencia.

“Este colegio se transforma en un lugar donde se protege, se escucha y se acompaña. Esto no es solo poner un letrero o un protocolo. Es levantar la voz con todas sus letras: aquí no se tolera la violencia, aquí las mujeres no están solas, aquí se actúa”, afirmó la alcaldesa ante la comunidad escolar.

En su intervención, el director señaló que el nuevo espacio busca “erradicar la violencia contra las mujeres y construir espacios de seguridad, respaldo y confianza para cada integrante de nuestra comunidad universitaria y aquellas que así lo necesiten”.

Los Puntos Violeta operan con personal capacitado en atención psicológica y asesoría legal con perspectiva de género.

“Una mujer que sobrevive y vuelve a levantarse, yo les juro que es una mujer que puede mover al mundo y volverlo un lugar mejor”, concluyó la mandataria.

Con esta instalación, la red de Puntos Violeta en la Cuauhtémoc continúa creciendo y reafirma el compromiso institucional por entornos seguros, acompañamiento real y cero tolerancia a la violencia de género.