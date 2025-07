Brugada exige reubicar esculturas del Che y Fidel: “No pueden estar en una bodega ni subastarse”

Gobierno capitalino presenta estrategia legal y participativa para frenar la gentrificación (Adrián Contreras/Adrián Contreras)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el retiro de las esculturas de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro del monumento “Encuentro”, ubicado en la colonia Tabacalera, violó la normatividad vigente en la capital y que las figuras no podrán ser subastadas, como se había sugerido, ya que forman parte del patrimonio público.

Durante una rueda de prensa en la que abordó el tema de la gentrificación, Brugada habló sobre el retiro de las esculturas ubicado anteriormente en la alcaldía Cuauhtémoc, y explicó que la acción vulnera el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su Fracción XVIII, que prohíbe explícitamente la enajenación o concesión de espacios públicos.

“El Artículo 20 de la Ley de Alcaldías, en su Fracción número XVIII, dice así: una de las finalidades de las alcaldías es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; por lo tanto, no se pueden subastar estas esculturas; es un bien público que no es patrimonio de una persona, sino del gobierno y, por lo tanto, de la Ciudad de México”, recalcó la mandataria.

Señaló además que tampoco se cumplió con el procedimiento normativo que regula el manejo de monumentos en la ciudad. Según explicó, el retiro de cualquier obra artística o histórica de los espacios públicos debe ser autorizado por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, algo que no ocurrió en este caso.

“El Gobierno de la Ciudad publicó, de manera inmediata, que se estaba faltando a la norma del Comité de Monumentos en la capital; para que se quitaran una escultura artística tenía que pedirse permiso a este comité; y no se hizo”, subrayó.

En este sentido, la jefa de Gobierno indicó que las alcaldías no tienen atribuciones para disponer de monumentos ni realizar ventas o subastas de obras artísticas bajo su resguardo, por lo que se está trabajando de forma coordinada con el área cultural del gobierno federal para garantizar la recuperación de las esculturas del Che y Fidel.

“Lo que queremos es el rescate de estas esculturas artísticas. Estaremos platicando con la alcaldía Cuauhtémoc para garantizar que así sea; estas esculturas no pueden estar en una bodega, deben recuperarse para que estén en un lugar simbólico de la Ciudad de México”, insistió.

Finalmente, anunció que el Comité de Monumentos de la capital convocará a una sesión para definir una resolución oficial respecto al retiro de las figuras. No se precisó la fecha de dicha sesión ni si ya se inició un procedimiento administrativo contra la alcaldía Cuauhtémoc por esta acción.

Las esculturas de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz fueron parte del monumento “Encuentro”, inaugurado en años recientes para conmemorar el vínculo histórico entre México y la Revolución Cubana. Su retiro generó críticas y debates sobre el manejo del patrimonio urbano, especialmente por la posibilidad de que fueran puestas en subasta, lo cual ahora ha sido descartado de manera tajante por el gobierno capitalino.