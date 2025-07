Registran hasta 120% más feminicidios alcaldías sin policía de género

Policía Alcaldías como Tláhuac y Milpa Alta tuvieron alzas de hasta 120 por ciento en asesinatos de víctimas. (CUARTOSCURO)

Alcaldías que no incluyeron dentro de sus facultades de prevención del delito la creación de grupos especializados “Policía Violeta” para el cuidado y apoyo a las mujeres, mostraron en los últimos años crecimientos en el delito de feminicidio; alcaldías como Tláhuac y Milpa Alta tuvieron alzas de hasta 120 por ciento en asesinatos de víctimas, a diferencia de territorios con planes de policía de proximidad para la mujer.

Territorios como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Cuajimalpa de Morelos, además de adquirir parque vehicular como patrullas, motocicletas y puntos de respuesta inmediata a emergencias, instalaron planes sólidos de capacitación para los elementos de la Policía Auxiliar, con cursos y preparaciones periódicas en temáticas de acceso a la justicia con perspectiva de género, derechos de las mujeres, género y herramientas para contención de emociones.

En otras demarcaciones con alta incidencia delictiva, como Tláhuac, presumen contar con brigadas de ayuda a mujeres, planes que no cuentan con inyección económica ni personal especializado que colabore en la formación de los agentes de seguridad.

Tláhuac sin presupuesto en policía para la mujer

Ese territorio destinó 28 millones 763 mil 87 pesos a la contratación de Policía Auxiliar desde el inicio de la administración hasta el primer cuatrimestre del 2025, sin adquisición de botones de pánico, patrullas violeta ni videocámaras de vigilancia. A junio del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal colocó a ese territorio capitalino como el quinto que concentra el mayor número de delitos de feminicidio, con tres crímenes de este tipo en 2025, lo que equivale al 1.1 por ciento de incidencia a nivel nacional.

Tláhuac se ubicó sólo detrás de otros municipios líderes en la comisión de ese delito como Tijuana, Baja California, que se posicionó en primer lugar con ocho crímenes y el ocho por ciento de concentración de asesinatos a mujeres; después Culiacán, Sinaloa, con siete ilícitos y 2.6 por ciento del acumulado; seguido de Ciudad Juárez, Chihuahua, que acumula seis feminicidios y 2.2 por ciento del total de estos delitos de alto impacto.

La alcaldía no cuenta con presupuesto asignado para reacciones de seguridad a las mujeres víctimas de delito, capacitaciones, vehículos exclusivos para el apoyo de personal especializado o programas que contribuyan a un sistema de cuidados.

Así, la demarcación se ubicó en el número 15 de todo el país con más feminicidios por cada 100 mil mujeres, que abarca 1.48 por ciento de la cifra nacional de los crímenes.

Aunque ese Gobierno posee una Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, la administración únicamente puso en marcha la “Brigada Violeta”, la cual, aseguraron vía transparencia, brinda información sobre líneas de ayuda a víctimas, además de cómo identificar la violencia y cuáles son los protocolos de acción y reacción cuando las mujeres enfrenten una situación de violencia de género o acoso.

Con todo, el monto económico inyectado a sus facultades de prevención del delito es de cero pesos, sin infraestructura automotriz, tecnológica o personal contratado adquirida para su ejecución, ni colaboraciones con elementos policiacos o capacitaciones que coadyuven a la erradicación de la violencia de género en las vecinas.

Desde 2019, Tláhuac se mantuvo en una media de asesinatos a mujeres; conforme al Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en el primer año, ese territorio, gobernado por el mismo equipo que en la actualidad, reportó tres muertes dolosas de víctimas femeninas, en el 2020 la cifra anual subió a cuatro; conservó ese promedio en 2021 y 2022, hasta que en 2023 ese ilícito se redujo a dos, pero en 2024 se duplicó el número y en el primer semestre del 2025, cuatro mujeres fueron privadas de la vida en la demarcación, aún con seis meses faltantes en el calendario.

Es decir, de enero a junio del 2025 se reportó el mismo número de feminicidios que en todo el año pasado.

Violetas de Cuauhtémoc arrestaron a 88 agresores

En contraste, otros territorios que comúnmente reportan más incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, lograron resultados importantes en materia de atención a las agresiones de género. En la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo al Atlas de la Fiscalía, ocurrió un feminicidio de enero a junio del 2025, a diferencia de Tláhuac, con cuatro, que equivale a 120 por ciento más de la comisión de ese delito.

La administración cuenta con 68 patrullas y en el 2025 se destinarán 10 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos, así como 168 millones 156 mil pesos para la contratación de Policía Auxiliar y tres millones para Botones Violeta. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de junio del 2025, la Policía Violeta detuvo a 88 sujetos involucrados en agresiones contra mujeres.

En adición a su programa “Reacción Violeta”, personal del Sector 64 de la Policía Auxiliar recibió la capacitación de Derechos Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género, que tiene la finalidad de identificar las desigualdades y discriminaciones específicas que enfrentan las mujeres; así como promover su igualdad de trato y acceso a oportunidades, como la justicia, participación política, salud, educación y economía.

Además, los elementos policiales fueron capacitados en Alerta de Género/Atención a Víctimas, donde se aplicaron herramientas en la actuación policial para el buen trato y atención de mujeres que sufrieron ese delito, con el fin de evitar responsabilidades penales y/o administrativas.

También se proporcionaron herramientas para contención de emociones, para restablecer el equilibrio emocional de las mujeres que se encuentran en situación de crisis, derivada de algún tipo de violencia, a través de la empatía, confianza y comprensión para la liberación de emociones. Asimismo, se educó para comprender el concepto de acoso e identificarlo ante sociedad en etapas tempranas; por igual, se difundió entre el personal de seguridad el programa “Reacción Violeta”, para identificar el protocolo de actuación como primer respondientes, con el fin de brindar un trato digno por medio de la empatía.

En el pasado, ese territorio mantuvo una alza en feminicidios, cinco en 2019, 14 en 2020 y 10 cometidos en 2021; el momento más crítico ocurrió en 2024, donde el promedio se mantuvo en 10 mujeres privadas de la vida en ese año; en 2025, cuando inició “Reacción Violeta”, en sus primeros seis meses de operación la cifra se mantiene en un feminicidio; 173 por ciento menos que cinco años atrás.

Policía Algunas alcaldías han asignado policía especializada para atender delitos de género. (CUARTOSCURO)

“Falta coordinación con todas la áreas de Gobierno”

Diana Velázquez, maestra en Gobierno y Políticas Públicas y directora de The Gender Tank, conversó con Crónica y enfatizó que si bien la intención de instalar Policía Violeta es buena, apuntó que una de las problemáticas es la revictimización que viven las mujeres en las Fiscalías, donde a veces son orilladas a no denunciar, ni son atendidas cuando viven un círculo de violencia.

“Estos sistemas son minimizados y son un eje conductor importante que se tendría que dar más importancia, porque permitiría que fluyera la comunicación en todas las áreas, pero es voluntad política y depende de quién está como titular en las instancias de las mujeres, lo conozcan y se coordinen”.

“Es importante tener sistemas municipales integrados, existe un Sistema para la Prevención para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y eso tiene que replicarse en todos los estados y alcaldías, está en la Ley de las Mujeres a una vida libre de violencia”.

“Necesitan protocolos de actuación, con ayuda del Poder Judicial y de Ministerios Públicos para otorgar medidas de protección, no solamente es decir cuántas patrullas existen, si no medir el impacto. Los Puntos Violeta funcionan, todos los municipios y alcaldías deberían de tener protocolos. La capacitación y sensibilización no sólo es para el personal operativo, también para los directivos de las áreas”.

“La política pública sin recurso es discurso, cuando se invierte en atender las problemáticas, hay disposición de los titulares, pero la violencia contra la mujer no la vamos a erradicar pronto, tenemos un género que se concederá de menor valía, hay vacíos en la coordinación de distintas áreas de Gobierno. Todo suma pero no nos va a alcanzar, no deberíamos de segmentar que la policía de género sea un porcentaje, debería de ser el total de los elementos”.

Milpa Alta sin policía a la mujer, de los más violentos

Una alcaldía que no destinó recursos a policía única para las mujeres fue Milpa Alta, que según el Secretariado, se ubica en el mismo número que su colindante Tláhuac en el número de feminicidios en todo el país, con tres en lo que va del 2025 y el 1.1 por ciento de las mujeres privadas de la vida en el país.

Sin proyectos de enseñanza a policías especializados en género ni intenciones por reacción inmediata a víctimas de violencia, en feminicidios por cada 100 mil mujeres el resultado es desfavorable para Milpa Alta, con una tasa de 3.72, sólo debajo de otros municipios como Amealco en Querétaro, con 8.32; Yautepec y Morelos con 5.37 del índice.

Una historia distinta se construyó en Venustiano Carranza; que aún con mayor incidencia delictiva, en los primeros seis meses del 2025 contabilizó cero feminicidios, cuando en Milpa Alta se reportaron tres. Desde 2021 la alcaldía del oriente tuvo niveles más bajos de asesinatos de mujeres, dos en 2021, tres el año siguiente y el mismo número en 2024, hasta no lamentar ningún asesinato del sexo femenino en lo que va del año.

En el mismo periodo, en 2021 en Milpa Alta se denunciaron cuatro muertes dolosas de mujeres, igual que en 2022 y cuatro en 2024, 28 por ciento más que en Venustiano Carranza y 100 por ciento más que en 2020, cuando en la alcaldía sureña mataron a una mujer.

Los datos de la Policía Violeta reflejan resultados a la alza en detenciones de violentadores, con 25 a través de las Patrulla de ese color. El delito de robo ameritó tres arrestos en las colonias Jardín Balbuena, Federal y Emilio Carranza; el hurto con arma blanca seis, en Romero Rubio, Emilio Carranza, dos en El Parque, Moctezuma, Felipe Ángeles; el mismo número por lesiones en Ampliación Civil, Álvaro Obregón, Morelos, Zaragoza, Simón Bolívar y Jardín Balbuena y dos detenidos por acoso sexual, en Moctezuma y Jardín Balbuena.

Para la ejecución del programa, se balizaron 22 patrullas violeta en las que operan 25 elementos y en el 2025 se destinarán tres millones de pesos para la compra de Botones Violeta. En coordinación con la Secretaría de las Mujeres se les imparten cursos periódicos de Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, Cultura Institucional con Perspectiva de Género, los Derechos de las Mujeres y Género y Derechos Humanos.

Policía Alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa han destinado "Policía Violeta" especializada en atender a las mujeres. (CUARTOSCURO)

Cuajimalpa sin feminicidios en año y medio

Cuajimalpa, con la capacitación de 143 elementos policiales en cuatro unidades de Policía Violeta para la puesta en marcha de Puntos Violeta, además de instalación de principios de igualdad y no discriminación; marco legal de protección a los derechos de las mujeres; primer contacto y entrevista con las víctimas; así como herramientas de actuación con enfoque psicosocial y coordinación con instituciones de apoyo a refugios, se mantuvo la cifra de cero feminicidios en 2024 y lo que va del 2025.

Los elementos realizaron tres detenciones por violencia familiar a partir del 14 de mayo, dos en las colonias San Mateo Tlaltenango y una en Zentlapat por las unidades diseñadas para brindar atención integral, seguimiento y canalización.

En los primeros seis meses del 2025, Iztacalco no ha reportado ningún feminicidio, cuando el año pasado ocurrieron tres, cuando no existía la Policía Violeta. Con 16 elementos en tres Patrullas Violeta, uno de sus ejes es apoyar a la labor de monitoreo y acercamiento con las zonas de mayor incidencia de violencia de género y servir como vínculo de atención entre las víctimas mujeres y las dependencias de procuración de justicia, así como otras instancias de apoyo públicas y privadas.