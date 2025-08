Repudian la reubicación de puntos 420; acusan secuestro del espacio público

420 Punto 420 en el Jardín de Lectura José Saramago. (Jorge Aguilar)

Habitantes del Centro Histórico se negaron a la reubicación de las zonas de tolerancia para consumir marihuana, una de ellas, en la Plaza Belisario Domínguez, ya que acusan que el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una consulta vecinal ni estudio para determinar el impacto de la presencia del campamento cannábico, sumado a que esa decisión provoca que se les arrebate el derecho al espacio público a niños, niñas y adultos mayores que pasean y juegan por la zona.

La Plaza de la Concepción, el nuevo sitio para el libre consumo, se ubica en una de las zonas habitacionales del Centro Histórico, donde se localizan Unidades Habitacionales. Además, la zona es un paso peatonal para cruzar del exteatro Blanquita y la Plaza Garibaldi, entre las calles Belisario Domínguez y República de Perú, sitio en el que durante todo el día existe flujo de personas.

El reordenamiento de los puntos, según la SECGOB, se debe a que estos sitios se habían desvirtuado su propósito original, al registrar venta ilegal de diversas sustancias.

La decisión enfureció a los vecinos, pues acusan, la población no debe de pagar las consecuencias de estar cerca de sustancias nocivas, en las cuales, advirtieron, se les acerca a las infancias que habitan en el Centro Histórico.

420 Negación vecinal al punto 420 en la Plaza de la Concepción. (Jorge Aguilar)

Adicionalmente, señalan, los puntos 420 son zonas en las que se propician situaciones de violencia, dado el narcomenudeo que se tolera.

Punto Protesta anti punto 420 en la Plaza de la Concepción. (Jorge Aguilar)

“No nos avisaron que iban a hacer un punto cannábico aquí; no sé quién hizo la encuesta, el Gobierno, pero a nosotros no nos preguntaron. La secundaria 11 está enfrente, en la esquina está el CETIS, en la esquina está la secundaria 2, el kínder Cuauhtémoc y la primaria. No estamos de acuerdo, que fumen donde quieran, pero aquí no, vivimos, es nuestro paso y traemos a los niños a pasear en las bicicletas y en los patines y no se mostraba hace justo que estén aquí fumando”.

“Ayer un marihuano aventó a mi tía cuando sacó la basura al camión, nosotros no sabemos ni de dónde vienen ni de dónde son, está mal, no los queremos aquí, que fumen pero que los reubiquen en otro lado. Es zona escolar ¿Cómo es posible que hagan eso?”, dijo a Crónica María de la Luz Moreno.

Según el Gobierno capitalino, reconoce las formas legítimas de expresión, pero para los vecinos, es un secuestro del espacio público, el cual, mencionaron, les fue arrebatado de manera arbitraria.

Los vecinos mencionaron que dada la poca presencia policial en la plaza y la pobre iluminación, existe la venta y distribución de droga como marihuana y cocaína, sumado a algunos incidentes como robos y atracos, lo que advierten que se agravará con la circulación de más personas que entre sus pertenencias guarden narcóticos; además, no confían en que será permanente la prohibición del narcomenudeo.

“Está horrible (la plaza) no hay mantenimiento y estará peor. Si el Gobierno central no nos resuelve, mañana bloquearemos otra vez el Eje Central y no nos moveremos. El Gobierno tiene un proyecto, él es de Iztapalapa, ni siquiera es su alcaldía, aquí no lo queremos”.

Temen aumento en incidencia delictiva

Agregaron que la autoridad del Centro Histórico, dirigida por Carlos Cervantes Godoy, tampoco se ha acercado para iniciar un diálogo.

“Al que prenda un cigarro, habrá consecuencias, si el Gobierno no nos quiere hacer caso, no nos vamos a dejar. Aquí habrá un pelito entre todos”, finalizó la vecina.

Con cartulinas amarradas a lazos que decían “nacimos sin drogas, sin drogas podemos vivir” y “no queremos a los colectivos que fuman cannabis frente a nuestras escuelas”, cerraron la plaza. Durante la protesta, existieron enfrentamientos entre los vecinos y colectivos, pues mientras los primeros rechazaron el libre consumo de drogas, los otros reclamaban que el Gobierno capitalino emitió la autorización para fumar en ese espacio público.

En esa zona, en 2024 se abrió una carpeta de investigación por robo a transeúnte y un robo a repartidor con y sin violencia; y de enero a junio del 2025 y robo a transeúnte.

Aunque las autoridades enfatizaron que en cada uno de estos espacios cuenta con la instalación de postes de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), lo que permite mantener un monitoreo permanente de la zona, en la Plaza de la Concepción, únicamente un tótem se encuentra en medio de la explanada, mientras que otro se localiza hasta el Eje Central y uno más al exterior de la plaza, en República de Perú.

Mejor ordenamiento en Violeta y Jardín de Lectura

En otro de los puntos, en la Glorieta Violeta, en Paseo de la Reforma, colonia Guerrero, frente a la Fiscalía General de la República; las actividades de consumo de marihuana se desarrollaron sin problemáticas. En el sitio se implementaron estrictas reglas como acceso sólo a mayores de edad; aforo máximo de 100 personas y vehículos prohibidos; todo en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

420 Punto 420 en la Glorieta Violeta. (Jorge Aguilar)

En esa glorieta se ubica personal del IAPA, que regulan el aforo de personas y que las motocicletas no crucen por el punto; sumado a que invitan a los consumidores a recibir información del control de adicciones.

420 Punto 420 en la Glorieta Violeta. (Jorge Aguilar)

Otra de las reubicaciones se encuentra en la Plaza de Lectura José Saramago, en el cruce del Circuito Interior y Paseo de la Reforma. Al ser un jardín grande, lejos de banquetas y escuelas, el punto tiene un ordenamiento que implica zonas exclusivas para mujeres y otro módulo del IAPA que vigila que no ocurra narcomenudeo.

Aún con poca afluencia, los colectivos manifestaron agradecimiento con el Gobierno capitalino por el reordenamiento las reglas de la SECGOB son más fuertes en ese lugar; se exige el cuidado del espacio, que en su mayor extensión es pasto; además, se solicita que hombres no entren al área de mujeres; adicionalmente, no se permiten necesidades fisiológicas, a quien lo haga, se le trasladará al juez cívico.

“Nos sentimos satisfechos con el buen Gobierno de la Ciudad de México, estamos cómodos; siempre hubo mesas de diálogo. El tiempo de 40 minutos está bien porque es lo que pide Protección Civil y no queremos aglomeraciones. Deseamos ser una sede de turismo a nivel mundial, un referente cannábico para todos, se puede convivir, siempre siguiendo las reglas”, dijo a este periódico Rafael Moreno, del colectivo Siembra Cultura.

420 Punto 420 en la Glorieta Violeta. (Jorge Aguilar)

Incidencia delictiva en puntos 420

El pasado 10 de marzo, la policía detuvo a Billy Trespalacio y a Milayne Katherin, extranjeros que asesinaron a ​Joneyker Pérez, de 25 años, en las inmediaciones del excampamento cannabico 420 en la calle ​Basilio Badillo,​ de la colonia Tabacalera.

Los agresores viajaban a bordo de una motocicleta ​y le dispararon en seis ocasiones a Joneyker, originario de Venezuela.

En el sitio donde se acostumbra distribuir y consumir marihuana, el amigo de la víctima comentó que los dos agresores llegaron a bordo de dos motocicletas y le dispararon a Joneyker y huyeron del sitio.

Conforme a información de la Fiscalía capitalina, en el expunto instalado al exterior del Metro Hidalgo, en el cruce de las avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Basilio Badillo y Sombrereros, se registró un robo a transeúnte con y sin violencia, un robo a pasajero de taxi y 11 robos a pasajero del Metro.

En tanto que de enero a junio del 2025 se abrió una carpeta por homicidio doloso (caso Joneyker), así como un robo de vehículo con y sin violencia; siete robos a pasajero del Metro y dos robos a transeúnte con y sin violencia.