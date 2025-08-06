Desmantelan a “Los Alfas”, homicidas que migraron de Jalisco al Edomex

Detenidos "Los Alfas", célula desarticulada. (FGJEM y SSPC)

Autoridades desarticularon una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a cometer homicidios secuestros, extorsiones y robos con violencia, así como venta de narcóticos.

De las investigaciones realizadas, se ha podido determinar que las 27 personas detenidas conformaban un grupo criminal autodenominado “Los Alfas” dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde realizaron homicidios hacia integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región.

De igual forma se investiga su intervención en otros delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones en agravio de comerciantes en municipios de esta región de la entidad.

Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, objetivo prioritario y líder de esta célula delincuencial. Este sujeto fue elemento de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

Tras la detención de Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de “El Alfa”, investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias, elementos llevaron a cabo movilizaciones tanto en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde, de acuerdo con investigaciones, era la zona de operación de este grupo criminal.

Por ello, al exterior de un inmueble localizado en el municipio de Toluca, fueron detenidos César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, presuntos integrantes de esa célula delictiva y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas de las cuales 15 son mayores de edad identificadas como Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “N”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y dos adolescentes de 17 y otro de 16 años, además fueron halladas en ese sitio dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Durante este despliegue, en el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición. Las indagatorias lo identificaron como un hombre de iniciales J.E.G., quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 23 de julio en esta región de la entidad.

Al continuar con las acciones operativas, los elementos se trasladaron a otro punto en el municipio referido, donde fue capturado Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, presunto líder de esta célula delincuencial, así como Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto y tras realizarles una revisión les fueron asegurados envoltorios con narcóticos.