Gobierno de Texcoco trabaja para prevenir encharcamientos por lluvias

El Presidente Municipal de Texcoco ha girado instrucciones para que se atienda este rubro en su fase preventiva de limpieza de coladeras y alcantarillas, por lo que cuadrillas de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado laboran en las zonas de mayor riesgo.

Con la finalidad de prevenir severos encharcamientos durante la presente temporada de lluvias en la cabecera municipal de Texcoco y las comunidades, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, realiza la limpieza y desazolve de Cárcamos, alcantarillas y afluentes que permitan agilizar el desalojo de agua durante fuertes lluvias.

El Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Lenin Adcel Ramírez Villanueva, explicó que de acuerdo con el Consejo Municipal de Protección Civil y el Comité de Contingencias, es importante trabajar en la fase preventiva de encharcamientos, sobre todo en las zonas que se tienen detectadas como de mayor riesgo.

Por ello se han realizado trabajos en la cabecera municipal, en la colonias Santiaguito, en la Alameda, Santa Catarina, la Unidad Pepsi, Salitreria, Montecillo, Villas de Tolimpa, Avenida Texcoco, Leyes de Reforma, la Magdalena Panoaya, el Camino a San Simón, Coatlinchàn, Pimiango, colonia Victor Puebla, La Trinidad, Santa Cruz de Arriba, Riva Palacio, Joyas de Santa Ana.

Agregó que en esta fase para prevenir encharcamientos, es importante la participación de la ciudadanía para evitar tirar o dejar la basura en la vía pública, en ríos y cauces de agua, porque al realizar la limpieza se ha encontrados basura doméstica, llantas, PET, plásticos, balones, y hasta sillones, “esto demuestra que como ciudadanos somos parte de la problemática de encharcamientos, pero también somos parte de la solución”, dijo el titular del área.