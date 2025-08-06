PT urge al Indeporte emitir lineamientos para apoyo a medallistas paralímpicos en la CDMX

Amalia Pérez, medallista de para powerlifting, durante su participación en París 2024.

El diputado Pablo Trejo Pérez, vicecoordinador del PRD en el Congreso local, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), Javier Jesús Peralta Pérez, a emitir a la brevedad los lineamientos necesarios para otorgar el apoyo económico vitalicio a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.

Recordó que el pasado 2 de octubre de 2024, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la iniciativa que establece que los deportistas que obtengan una medalla en los Juegos Paralímpicos tendrán derecho a un apoyo económico vitalicio por parte del gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, a pesar de que la reforma entró en vigor el 4 de octubre de 2024, hasta la fecha no se han emitido los lineamientos correspondientes.

El régimen transitorio de la reforma otorgaba a Indeporte un plazo no mayor a 90 días naturales para emitir dichos lineamientos, plazo que ya se excedió.

“El plazo de 90 días naturales ya se excedió y la deuda con nuestros héroes paralímpicos crece con cada día que pasa,” afirmó el legislador.

El objetivo de la iniciativa del exjefe de Gobierno, Martí Batres, para adicionar un párrafo al artículo 87 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México es generar condiciones que favorezcan la integración de las personas que practican deporte adaptado y aumentar su reconocimiento social.

En CDMX hay cerca de 30 atletas con medallas

La falta de acción ha impedido que los deportistas que han ganado una medalla en los Juegos Paralímpicos puedan ejercer su derecho a este apoyo económico vitalicio.

“Se estima que en la Ciudad de México hay alrededor de 30 atletas que han ganado medallas en los Juegos Paralímpicos, quienes serían los beneficiarios directos de esta modificación a la ley”, dijo el Diputado del 15 Distritoen Iztacalco.

El legislador aseguró que los atletas paralímpicos a menudo enfrentan desafíos económicos significativos, ya que las becas y estímulos económicos actuales no son suficientes, obligándolos a buscar otras fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades personales y deportivas. Además, se enfrentan a la brecha de desigualdad y discriminación que limita su acceso a la educación, el empleo y la salud.

La propuesta busca garantizar el derecho pleno al deporte, el cual está en riesgo de ser sólo una promesa si no se emiten los lineamientos que lo hagan una realidad. La aprobación de la reforma por parte de la III Legislatura del Congreso reconoció la necesidad de generar mejores condiciones para la integración de los deportistas adaptados, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el pleno ejercicio de su derecho al deporte.

“Es hora de actuar. Es hora de hacer valer lo que dijimos aquí cuando entramos en la Legislatura: hacer cumplir la ley”, instó Trejo Pérez. El Punto de Acuerdo fue turnado para su análisis y dictaminación a la Comisión del Deporte.