Apoyan a más de 140 vecinos con cáncer en BJ; anuncian continuidad del programa

Más de 140 personas beneficiadas con apoyos económicos directos para enfrentar los efectos del cáncer; el alcalde Luis Mendoza afirma que el programa continuará y se fortalecerá

En la Casa de la Cultura Juan Rulfo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informónel cumplimiento de la acción social “BJuntos Contra el Cáncer 2025”, un programa que brindó apoyos económicos directos a personas diagnosticadas con cáncer y residentes de la demarcación.

Durante el acto, el alcalde dijo que este esfuerzo representa un compromiso sensible y directo con las familias que enfrentan esta enfermedad, considerada por él como “devastadora no solo en lo físico, sino también en lo emocional y económico”.

“El cáncer acaba con familias y, si yo puedo apoyarles en algo, lo haré siempre. Esta no es una acción política ni popular; es un acto de humanidad”, expresó. Aseguró que mientras esté al frente del gobierno de Benito Juárez, este tipo de apoyos no solo continuarán, sino que buscará ampliar su alcance.

Apoyo directo a más de 140 personas

De acuerdo con el alcalde, el programa benefició a más de 140 personas, lo que representa un impacto en aproximadamente 400 familias. Para esta acción social, se destinaron más de 3.5 millones de pesos del presupuesto de la alcaldía. Cada persona recibió un apoyo económico directo de 25 mil pesos.

“No se trata de cubrir todo el gasto que implica esta enfermedad, pero sabemos que este tipo de ayuda puede marcar una diferencia importante. Nadie está exento, y por eso este tema es prioritario para nosotros”, indicó Mendoza.

Entrega simbólica de apoyos

Luego del mensaje, se llevó a cabo la entrega simbólica de cheques a beneficiarios del programa, entre ellos María de los Ángeles Torres Contreras, Romualda Marcial Arazín, Juan Manuel Miguel Fernández Solárez y Martín Luna Nava.

Este último tomó la palabra para agradecer el apoyo recibido.

“Para mí esto es muy grande. Ya estamos en la tercera edad, ya no tenemos trabajo. Hay días que comemos y días que no. Este apoyo es algo enorme y decir gracias se queda corto”, expresó.

Compromiso de continuidad y servicios adicionales

Luis Mendoza anunció también que el programa continuará en los próximos años y será complementado con servicios adicionales para las personas beneficiarias y sus familias. Entre ellos mencionó terapias de recuperación y actividades de esparcimiento gratuitas.

“Estamos haciendo una donación directa, sin necesidad de pagar nada, únicamente con un filtro básico: ser paciente o familiar directo de una persona con cáncer, y ser vecino o vecina de Benito Juárez”, explicó el alcalde.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá una línea de acción social sensible y cercana a las verdaderas necesidades de la población.

“Si los gobiernos no somos sensibles a lo que realmente necesita la gente, nunca vamos a entender para qué llegamos aquí”, concluyó.