Buscan prevenir inundaciones en L-A con desazolve conjunto entre Metro y municipio La Paz

Línea A del Metro Línea A del Metro (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participó en una mesa de trabajo metropolitana convocada por el municipio de La Paz, Estado de México, con el objetivo de atender de forma coordinada las afectaciones provocadas por la acumulación de agua pluvial en las inmediaciones de la Línea A, especialmente en las estaciones Los Reyes y La Paz.

Según informó el organismo, durante la reunión, encabezada por Sebastián Ortega, director de Desarrollo Metropolitano de La Paz, se discutió la necesidad de establecer acciones preventivas conjuntas entre el ayuntamiento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el STC Metro, para evitar que el exceso de agua que se acumula en la vía pública rebase la capacidad de las instalaciones del Metro.

Funcionarios de diversas áreas del STC, como Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos; Obras y Mantenimiento, así como Seguridad Institucional, asistieron a este encuentro, donde se destacó que hace 35 años, al inaugurarse la Línea A, la zona no presentaba la densidad urbana actual, lo cual ha agravado las afectaciones en temporada de lluvias.

Entre las propuestas presentadas se encuentra la realización de acciones semanales de desazolve de alcantarillas y cárcamos, en coordinación con autoridades municipales, como una medida urgente durante esta temporada.

El STC recordó que mantiene operativos constantes de monitoreo y mantenimiento en su infraestructura hidráulica, eléctrica y en el cajón de vías de Línea A. No obstante, se reconoció que los efectos del ingreso de agua desde el exterior superan en ocasiones las capacidades del sistema.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de contar con transporte de pasajeros emergente para atender a los usuarios cuando el servicio se interrumpe por las lluvias. Representantes de rutas concesionadas expresaron su disposición para colaborar en estas contingencias, pero solicitaron que las vialidades en la zona se mantengan transitables.

El director de Desarrollo Metropolitano señaló el interés de la presidenta municipal de La Paz por alcanzar una solución integral a esta problemática que afecta a los habitantes del municipio y a miles de usuarios que utilizan diariamente el Metro para trasladarse a la Ciudad de México.

A la reunión también acudieron representantes del municipio de Nezahualcóyotl y de la alcaldía Iztapalapa, debido a su cercanía territorial con La Paz y su relevancia en la operación de la Línea A.