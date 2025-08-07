Comisiones del Congreso Edomex avalan donación de inmuebles para el IMSS

Aprueba Comisión donación de inmuebles al IMSS

Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y garantizar su acceso universal, la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado de México avaló tres iniciativas que autorizan la donación de tres inmuebles, pertenecientes al patrimonio de la entidad, al IMSS.

Las propuestas fueron presentadas por la gobernadora Delfina Gómez, de los inmuebles, uno se ubica en Ecatepec, destinado a la operación de un hospital que brindará atención a mujeres y menores con cáncer; dos más en Ixtapaluca y Atlacomulco, para ampliar los servicios de salud a personas sin seguridad social.

Primer inmueble beneficiará a más de 9 millones de personas

Durante la reunión, presidida por la diputada morenista Angélica Pérez Cerón, se aprobó la propuesta para desincorporar un inmueble del patrimonio estatal en favor del municipio de Ecatepec. Esto permitirá aprovechar la infraestructura existente y poner en marcha un hospital del IMSS, especializado en brindar atención a mujeres y menores con cáncer.

El dictamen de esta iniciativa destaca que el proyecto beneficiará a aproximadamente 9 millones 890 mil 806 personas derechohabientes, de las cuales 6 millones 832 mil 490 son mexiquenses, lo que representa el 70 por ciento de la población atendida.

Además, se fortalecerán los servicios que actualmente ofrece la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez”, del Centro Médico Nacional “La Raza”, ubicado en Azcapotzalco, Ciudad de México, con el fin de eficientar la atención médica.

Cabe señalar que el inmueble en cuestión tiene una superficie de 9 mil 971.16 metros cuadrados y está identificado como Lote 23-A. Se ubica en Vía López Portillo, esquina con Adolfo López Mateos y Avenida 20 de Noviembre, número 6, manzana 64, colonia Ejidal Emiliano Zapata.

Respecto a los inmuebles de Ixtapaluca y Atlacomulco, se aprobó la desincorporación de dos predios del patrimonio estatal en favor del organismo público descentralizado Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, con el propósito de ofrecer atención médica y hospitalaria integral y gratuita a personas sin seguridad social.

El inmueble de Ixtapaluca cuenta con una superficie de 251 mil 467.60 metros cuadrados y está identificado como Lote II, Hospital Dermatológico “Doctor Pedro López”, ubicado en el kilómetro 34.5 de la carretera federal México–Puebla, en la comunidad de Zoquiapan.

Por su parte, el predio en Atlacomulco tiene una superficie de 21 mil 640 metros cuadrados y se identifica como Fracción Tres de la Sección Segunda del terreno denominado “Rancho Las Mercedes”, actualmente sede del Hospital General de Atlacomulco, ubicado en la vialidad Jorge Jiménez Cantú, sin número, Rancho Las Mercedes.