Continúan las lluvias en CDMX; se prevé actividad eléctrica y posible caída de granizo

A pesar de que este jueves se espera contar con un ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas advirtieron que también hay una gran posibilidad de lluvias fuertes con intervalos de chubascos, además de que no se descarta actividad eléctrica y caída de granizo.

Según el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se contempla una temperatura máxima de 23° C y una mínima de 14° C, así como lluvias de entre 15 a 29 mm.

Para reducir riesgos, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones básicas pero efectivas: no arrojar basura en las calles ni grasa en coladeras, limpiar de hojas y desechos las rejillas pluviales y mantener despejadas las entradas de agua en los hogares.

Durante el paso de la lluvia, lo recomendable es evitar transitar por zonas anegadas, no resguardarse bajo árboles o postes, y mantenerse alejado de ventanas y estructuras que puedan venirse abajo con el viento.