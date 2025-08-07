¡Golpe al contrabando! Aseguran 16 toneladas de autopartes en Iztapalapa

Cateo Autopartes aseguradas en inmueble de Iztapalapa. (SSC)

Autoridades capitalinas y federales ejecutaron dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación; el despliegue operativo dejó un saldo de un hombre detenido.

Tras investigaciones durante la Estrategia integral de combate al Robo de Vehículos y Autopartes, los agentes recibieron denuncias ciudadanas por la venta de piezas y accesorios de automóviles robados en dos locales ubicados en la colonia Santa María Aztahuacán.

Una vez que se ubicó la zona donde los criminales resguardaban las autopartes, se obtuvieron las órdenes de cateo para intervenir el domicilio y un local localizados en la avenida Jalisco, de la colonia Paraje, y otro local, en la colonia Santa María Aztahuacán.

En el primer cateo del despliegue operativo fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación que en su interior contenía 19 cartuchos útiles; dos placas de circulación, una del estado de Morelos y otra del Estado de México; una tarjeta de circulación expedida en el Estado de México, un faro automotriz y un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.

En la segunda inspección se aseguraron una placa de circulación del Estado de Morelos; dos tarjetas de circulación del Estado de México y Morelos, y un aproximado de una tonelada de autopartes.

En la operación participó la Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional.

El detenido fue trasladado al Ministerio Público, en tanto que los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

Cateo Autopartes aseguradas. (SSC)

Últimos decomisos se cuentan por toneladas

La estrategia contra el robo de autopartes, llamada “Operación Fortaleza” ha dado fuertes golpes a la delincuencia organizada en pocos meses, en zonas populares por la comercialización de estos artículos, donde las bodegas para resguardar piezas de vehículos proliferan en las calles.

Estos cateos no son débiles, lo asegurado se cuenta por toneladas, que en el acumulado de siete meses, se han decomisado tres mil 515 toneladas de autopartes.

En el último de estos despliegues, ocurrido el 18 de julio, autoridades ejecutaron un cateo en la colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo, donde aseguraron alrededor de mil toneladas de autopartes y piezas de automóviles de diferentes marcas y modelos.

Los policías aseguraron faros, calaveras, puertas de cajuela de distintos modelos de vehículos; y al interior del local quedaron casi mil toneladas de autopartes, como puertas de distintas marcas, faros, motores, ventiladores, volantes, ejes y radiadores.

Así, el siete de junio, ejecutaron cinco órdenes de cateo simultáneas en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en establecimientos identificados como lotes de vehículos, talleres mecánicos, “deshuesaderos” y refaccionarias, donde aseguraron más de 200 toneladas de autopartes y detuvieron a dos hombres.

Meses antes, el seis de marzo, durante una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, se aseguraron aproximadamente 20 toneladas de autopartes posiblemente robadas y tres juegos de placas de vehículos con reporte de robo activo.

Durante los primeros siete meses del 2024, se han asegurado tres mil 15 toneladas de autopartes y se han detenido a 284 personas que han participado en este crimen.

Una de las detenciones más importantes fue la de Rogelio Manuel “N”, alias “Señor Invasor” y su hijo con 12 toneladas de piezas automotrices en la alcaldía Iztacalco. Los sujetos son líderes de un grupo criminal dedicado al robo y distribución de autopartes.

En la persecución a este delito, en l a alcaldía Benito Juárez se tuvo 88 remisiones y se detuvieron a 100 personas; le siguieron las alcaldías Cuauhtémoc con 64 remisiones y 73 individuos detenidos; Gustavo A. Madero con 20 remisiones y 23 detenciones, en tanto en las alcaldías Iztapalapa se realizaron 16 remisiones y 21 personas detenidas; Venustiano Carranza 14 remisiones y 16 personas detenidas; Azcapotzalco tuvo ocho remisiones con igual número de detenidos.

Mientras que en las alcaldías Coyoacán hubo 11 detenidos, en Tlalpan ocho, Iztacalco y Miguel Hidalgo con cuatro detenidos; Álvaro Obregón con seis detenidos, en Magdalena Contreras tres detenidos, en Xochimilco cuatro personas fueron presentadas ante la autoridad, en tanto Cuajimalpa dos personas detenidas y Tláhuac con una.