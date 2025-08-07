Refuerzan seguridad en Ecatepec con incorporación de más de 100 elementos navales

Este martes por la mañana se llevó a cabo el pase de lista en el Sector 1 de seguridad de Ecatepec, encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz, y el comisario de Seguridad, capitán Edgar Antonio Machado, como parte de las acciones para fortalecer la vigilancia y la proximidad social en el municipio.

Durante el acto se anunció la incorporación de más de 100 elementos de la Secretaría de Marina, quienes tendrán presencia permanente en territorio y trabajarán en estrecha coordinación con la policía local. El objetivo es reforzar la vigilancia, prevenir delitos y generar confianza ciudadana con presencia constante en las colonias.

Como parte de esta nueva estrategia, se estableció que las patrullas y elementos deberán permanecer en sus cuadrantes asignados, salvo en casos de contingencia. Además, habrá rotación y evaluación continua de mandos para garantizar resultados y transparencia en el actuar policial.

La presidenta municipal destacó que uno de los ejes del cambio en Ecatepec es la dignificación del trabajo policial: se mejorarán condiciones laborales, se entregarán uniformes, se brindará reconocimiento y un trato humano a quienes integran las corporaciones. A cambio, se exige un compromiso firme por romper inercias negativas y retomar el contacto directo con la comunidad, visitando casa por casa.

“En Ecatepec ya no se criminaliza a la ciudadanía. Pintar fachadas o podar árboles no es una falta; lo que sí se sanciona es tirar basura en la vía pública”, subrayó la edil, al insistir en que la seguridad se construye desde la confianza y la cercanía con la gente.