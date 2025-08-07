Tlalnepantla promueven testamentos a bajo costo para dar certeza legal a las familias

Con el objetivo de fomentar la cultura de la previsión y evitar conflictos familiares en el futuro, autoridades locales lanzaron una campaña para facilitar la realización de testamentos a bajo costo, ofreciendo acompañamiento y asesoría gratuita a quienes deseen dejar en regla su voluntad.﻿

Bajo el lema “¡Haz valer tu voluntad!”, esta iniciativa busca brindar tranquilidad a las familias mediante un trámite sencillo, accesible y seguro. A través de este programa, las personas pueden formalizar su testamento con apoyo legal paso a paso, sin complicaciones ni altos costos.﻿

Tlalnepantla promueven testamentos a bajo costo para dar certeza legal a las familias

Las autoridades recordaron que contar con un testamento es un acto de responsabilidad y amor hacia los seres queridos, ya que permite evitar disputas y proteger el patrimonio familiar. Además, reiteraron que este proceso no está reservado únicamente para personas mayores o con enfermedades, sino que cualquier persona mayor de edad puede hacerlo.﻿

Los documentos solicitados para realizar dicho trámite son:

Ser mayor de edad.

Acta de nacimiento (original y copia)

Curp

Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de matrimonio (original y copia)

Para quienes estén interesados en obtener más información, se pone a disposición la línea telefónica 55 5361 2115, extensión 129, así como la ubicación del módulo de atención a través del siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/gNpA4gEDwC9NJjcTA﻿

La campaña refuerza el compromiso del gobierno por acercar servicios legales a la comunidad, promoviendo el bienestar y la certidumbre jurídica para todas las familias.