Acerca Tlalnepantla servicios y apoyos con la Jornada Conexión Colibrí

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la Jornada de Servicios Conexión Colibrí en la avenida Hidalgo, de la colonia Miguel Hidalgo, acercando a las y los vecinos de Tlalnepantla con una amplia gama de apoyos para su bienestar.

Durante la jornada se realizaron acciones de poda de árboles, desmalezado y recolección de basura, así como la difusión de la cultura del agua. También se ofrecieron consultas odontológicas, toma de presión arterial y glucosa, además de asesoría jurídica gratuita y la gestión de testamentos a bajo costo.

La atención incluyó la esterilización de perros y gatos, así como trámites relacionados con la cartilla de servicio militar. Con estas actividades, la administración municipal refrenda su compromiso de trabajar con el territorio y de forma cercana a la ciudadanía, impulsando programas que mejoren la calidad de vida en cada comunidad.