Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en cinco alcaldías

Lluvia CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 17JULIO2024. Una fuerte lluvia en calles del centro de la ciudad sorprendió a habitantes, esta tarde. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió este viernes una Alerta Amarilla debido a la intensificación de lluvias fuertes, con posibilidad de granizo, que se espera entre las 15:15 y las 22:00 horas en Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

El pronóstico señala precipitaciones acumuladas de entre 15 y 29 milímetros, así como probables episodios de caída de granizo durante la tarde y noche. Ante estas condiciones, la dependencia pidió a la población tomar precauciones para evitar incidentes y daños.

Entre las recomendaciones destacan portar paraguas o impermeable, aprovechar el agua de lluvia para riego, barrer y mantener limpias las coladeras, no verter grasas en el drenaje, guardar o retirar objetos del exterior que puedan ser derribados por el viento y evitar subirse a azoteas, andamios o cornisas.

Asimismo, se exhorta a no transitar por zonas con encharcamientos o inundaciones, conducir con precaución por la posible presencia de restos de árboles u objetos arrastrados, y mantenerse alejado de muros, árboles, cables eléctricos y estructuras publicitarias que presenten riesgo de caída.