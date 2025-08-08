Arranca en Miguel Hidalgo operativo para reparar mil 700 baches en tres semanas

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, puso en marcha este martes la jornada #AntiBachesMH, un operativo especial que, en un lapso de tres semanas, pretende reparar más de mil 700 baches en vialidades secundarias de la demarcación.

La iniciativa involucra a colaboradores y voluntarios de distintas áreas de la alcaldía, quienes dejarán temporalmente sus escritorios para sumarse a las labores en calle.

El arranque se realizó en la colonia Ampliación Daniel Garza, donde Tabe hizo un llamado a su equipo a “echarle montón” a los baches y a trabajar con la meta de que Miguel Hidalgo se convierta en la primera alcaldía de la Ciudad de México sin este problema.

“Le podemos echar montón a esta crisis y poner nuestro granito de arena para que en Miguel Hidalgo no haya un solo bache.

Es una misión que nos hemos propuesto y no es suficiente el equipo que tenemos en servicios urbanos; podríamos generar todos los contratos, pero nos tardaríamos mucho para poder responder a esta dificultad que está viviendo la ciudad”, señaló.

El edil reconoció que la temporada de lluvias ha agravado la aparición de hoyos en las calles, pero aseguró que no esperará a que la situación mejore por sí sola.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados o a esperar, porque se requiere salir rápido, responder a los vecinos y enfrentar el problema que padecen día a día los automovilistas al circular por calles llenas de hoyos”, afirmó.

Tabe insistió en que el esfuerzo será colectivo y adicional a las labores cotidianas.

“De repente hay que hacer un esfuerzo adicional además de la labor que hacemos todos los días en nuestras oficinas y un ratito que le dediquemos a cumplir nuestra meta para que todas nuestras calles estén bien, que no tengan hoyos, sí queremos ser ejemplo de que en Miguel Hidalgo no hay baches”, sostuvo.

Para cumplir la meta, más de 20 cuadrillas formadas por voluntarios y personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, encabezada por su titular, David Rodríguez Lara, recorrerán los cinco sectores de la alcaldía. El objetivo es atender todos los reportes ciudadanos y garantizar que las calles queden libres de baches.

“Para ser lo mejor de la Ciudad de México se requiere un equipo fuera de serie, un equipo que no se conforma con sus tareas diarias administrativas, un equipo que da el extra, un equipo que pone su granito de arena para contribuir a resolver las crisis que se viven, un equipo que dice ‘me entrego en cuerpo y alma para sacar adelante esta misión que tenemos de que Miguel Hidalgo sea lo mejor de la Ciudad de México’”, expresó Tabe.