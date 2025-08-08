Avanza rehabilitación de vialidades en Ecatepec con jornadas simultáneas de bacheo

Desde las primeras horas de este viernes, cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas de Ecatepec realizaron trabajos simultáneos de bacheo en vialidades primarias y secundarias del municipio, como parte de la estrategia para recuperar la infraestructura urbana.

Autoridades municipales señalaron que, tras décadas de abandono, más del 80% de las calles de Ecatepec fueron recibidas en condiciones críticas. Sin embargo, con jornadas diarias y sin descanso, se avanza en su rehabilitación para mejorar la movilidad y seguridad de automovilistas y peatones.

El gobierno local agradeció la confianza, apoyo y paciencia de la ciudadanía, destacando que estas acciones forman parte del compromiso de lograr un #CambioConHonestidad, trabajando directamente en territorio y priorizando las zonas con mayor deterioro.