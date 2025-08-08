Congreso Edomex guarda minuto de silencio por Fernandito; señala que FGJEM falla a la sociedad

Fernandito fue asesinado porque su mamá debía mil pesos

El Congreso del Estado de México guardó un minuto de silencio en memoria de Fernandito, el menor de cinco años asesinado el 28 de julio, debido a una deuda de mil pesos de su madre, en Los Reyes La Paz.

Durante la sesión, el diputado del grupo parlamentario de Morena, Octavio Martínez Vargas, solicitó el minuto de silencio; además, expuso que el ministerio público no inició la carpeta de investigación correspondiente cuando la madre del menor acudió a presentar la denuncia.

FGJEM le falla a la sociedad

El legislador precisó que tras la falta de atención del MP, fue asesinado el menor, lo cual calificó como lamentable.

Por ello, sugirió que la soberanía repruebe lo ocurrido y también pidió llamar la atención al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, pues aseguró que nuevamente le falla a la sociedad.

Noemí, la madre del menor, que presenta una discapacidad, ha exigido justicia por la muerte de su pequeño, asegura que lo extraña mucho.

“Yo nada más quiero exigir justicia para mi niño, que no quede esto así, es lo único que yo quiero, que se haga justicia”, comentó en un video difundido en redes sociales.