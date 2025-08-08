Darán último adiós a Fernandito; reclaman abandono de las autoridades

Este domingo sepultarán a Fernandito, la sociedad sigue indignada ante el abandono de las autoridades.

Familiares, amigos y vecinos de Fernandito le darán este domingo el último adiós al pequeño de 5 años que fue asesinado en un domicilio de La Paz, en el Estado de México; por una deuda de mil pesos, que su madre pidió para pagar la renta.

Una muerte que se pudo haber evitado si las autoridades, del DIF municipal y del Ministerio Publico, hubieran atendido las demandas de su madre y de vecinos que se percataron del maltrato que sufría en manos de los asesinos. Cuando intervinieron, el cuerpo del pequeño ya estaba en estado de putrefacción.

Mientras avanzan los días, poco a poco se va descubriendo lo que sucedió en este caso que ha sacudido a cercanos y no tan cercanos. Las circunstancias de la muerte de Fernandito son calificadas por vecinos como atroces, de horror. Nadie se explica cómo una persona (en esta historia fueron tres) pueden terminar así con la vida de un niño.

Una de las mujeres detenidas, Ana Lilia, quien aceptó declarar sobre lo ocurrido, describió en su defensa que Fernandito se cayó dos veces, sobre un lavabo y en el baño, dijo que lo llevó al doctor en tres ocasiones, que intentó devolver el niño a su madre después de que ésta se los hubiera encargado.

Lo cierto es que Fernandito tenía moretones en todo el cuerpo, una costilla fracturada y dos traumatismos en la cabeza, uno de los cuales le habría quitado la vida. Su frágil cuerpo cubierto con plástico fue hallado entre basura y eso no lo pudo aclarar la mujer, cuyos cómplices se reservaron el derecho a explicar qué pasó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones y este lunes se definirá si son vinculados a proceso por el delito de homicidio, hasta ahora son imputados por desaparición forzada de personas.

Un velorio sencillo, con mucho esfuerzo

En tanto, la familia organizó este viernes un sencillo velorio, en la colonia Ejidal el Pino; con trabajo juntó recursos y cocinaron huevo en salsa verde y arroz para ofrecer a quienes asistieron a dar el pésame.

Entre lagrimas y gritos de dolor (principalmente de Noemí, su mamá, quien tiene una discapacidad) fue despedido por sus familiares y vecinos, quienes siguen indignados por la muerte del pequeño.

Al mismo tiempo decenas de colonos llevaron juguetes, veladoras y coronas a un monumento improvisado desde el cual expresaron su indignación, no sólo por el asesinato, también por la falta de atención de autoridades.

Algunos entre lágrimas exigieron justicia y un castigo ejemplar para los detenidos. Aseguran que el menor era un niño muy agradecido y cariñoso.

Simultáneamente, un grupo de vecinos protestó en la carretera México - Puebla, sin afectar la circulación, escribieron reclamos de justicia en ventanas de unidades de transporte público que se sumaron a la demanda.

Lamentaron además, que ninguna autoridad del municipio, a cargo de la morenista Martha Guerrero Sánchez; ni de la entidad, a cargo de Delfina Gómez, se han acercado a la familia para ofrecer apoyo.

Los familiares de Fernandito han llevado el duelo con abandono de la autoridad, el mismo que ignoró las denuncias de una madre que este domingo enterrará a su pequeño de 5 años.