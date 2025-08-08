Diputado del PAN se ofrece como puente para gestionar becas en el extranjero

Universidades (Universidad Nacional Autónoma de México)

Raúl Torres Guerrero, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, informó que ha estado en contacto con diversas instituciones de nivel medio superior y superior en el extranjero, con el fin de facilitar becas a quienes busquen salir del país a conocer otras experiencias educativas.

El también integrante de la Comisión de Educación, destacó que se trata de oportunidades únicas que en el PAN valoran y ponen a disposición de aquellos estudiantes que tengan interés por fortalecer sus habilidades y conocimientos.

Torres Guerrero precisó que en el extranjero, principalmente en Estado Unidos, Canadá y en países de Europa, hay centros educativos de alta calidad con especialidades en medicina, tecnología, ingeniería y otras disciplinas.

“Y desde el Congreso local, en la fracción del PAN, tenemos los puentes para conectar a los jóvenes con aquellas instituciones de nivel bachillerato y universidad para que estudien”.

Además, hizo un llamado a las y los interesados en conocer este tipo de ofertas educativas en otro país, sin importar la calificación que mantengan o institución que estudien, a hacer contacto con la Diputación Migrante vía X en @raultorres_mx.

“Aquí si vemos por la calidad educativa, si vemos por los jóvenes y no querernos que sigan siguiendo caldo de cultivo para los criminales”.

El legislador del PAN expreso que cuando un estudiante ve en decadencia el sistema o los planes de estudio que tiene, opta por salirse y buscar opciones para emplearse.

“Pero en ese camino, se encuentran con las células de criminales que les ofrecen dinero fácil y rápido, creando barreras para su desarrollo profesional y encaminándolas a ser sicarios o profesionales del crimen”.

Señaló que en México y en la capital, “no hay espacios para educar dignamente a un joven bajo las siglas de la 4T, salvo las instituciones autónomas que el Gobierno quiere acotar”.