Gobierno de Cuajimalpa es humano, cercano y de resultados, asegura alcalde

El alcalde de Cuajimalpa aseguró que el trabajo conjunto con el Gobierno capitalino es vital para dar buenos resultados

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, reafirmó que su Gobierno es humano, cercano y de resultados. Y dio a conocer a vecinos de la colonia Loma del Padre que continuará invirtiendo en seguridad.

“Próximamente instalaremos más cámaras de vigilancia, seguiremos reparando y cambiando luminarias, creando cruces seguros y trabajando con nuestras brigadas escolares para proteger a nuestras niñas y niños”, informó a los vecinos.

“Es extraordinaria la coordinación que hemos mantenido en la Mesa Regional para la Construcción de Paz y Seguridad, hemos logrado en estos nueve meses posicionar a Cuajimalpa como la segunda alcaldía más segura de toda la Ciudad de México”, recordó el alcalde.

La seguridad también representa espacios dignos

En compañía de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y durante el segundo recorrido del programa “Casa por Casa”, que tiene como objetivo escuchar a las y los vecinos y resolver distintas problemáticas. Carlos Orvañanos apuntó que la seguridad no es sólo vigilancia; es también tener espacios dignos.

Por ello, el alcalde adelantó que para este segundo semestre del año, se rehabilitarán juegos deportivos para la sana convivencia de nuestras comunidades.

“Nuestro trabajo en Cuajimalpa se basa en escuchar a los vecinos, tan solo en esta colonia se requieren más luminarias y, de manera muy urgente, el apoyo para reparar postes de luz que representan una necesidad para la comunidad”.

Dijo que el tema del agua, la seguridad y el medio ambiente son vitales para esta gestión, por lo que es urgente tener lazos de coordinación entre la alcaldía y el Gobierno central.

“Con acompañamiento mutuo es como lograremos erradicar las desigualdades que aún persiste, pero en Cuajimalpa estamos estrechando lazos muy fuertes con la ciudadanía para tener resultados y elevar la calidad de vida”.