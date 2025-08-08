IECM estrena sistema para supervisar en tiempo real la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

Presupuesto participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso en marcha el Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJECC) 2025, una herramienta rediseñada para supervisar en tiempo real las actividades de las Mesas Receptoras de Opinión (MRO) durante la Consulta de Presupuesto Participativo, que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto.

De acuerdo con la Comisión Provisional para el Desarrollo de Sistemas Informáticos (CODESI), el SIJECC permitirá registrar y dar seguimiento a los principales eventos e incidentes que ocurran durante la jornada, con descripciones detalladas y las acciones implementadas para su atención.

También generará reportes automatizados con datos consolidados, útiles para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas.

El sistema ofrecerá monitoreo en tiempo real del avance en la instalación, apertura y cierre de las MRO en cada distrito, así como la posibilidad de documentar cualquier eventualidad, dejando la información disponible para revisiones posteriores.

El SIJECC está diseñado para su uso tanto en las 33 direcciones distritales como en las oficinas centrales del IECM.

Entre sus beneficios se encuentra la reducción de tiempos de respuesta ante incidentes y el acceso a información oportuna para una gestión más eficiente.

La herramienta comenzó a operar este mes, como parte de los preparativos para garantizar el buen desarrollo de la Jornada Consultiva del Presupuesto Participativo 2025.