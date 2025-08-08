Imputan delitos a agresores de Fernandito, niño asesinado en Edomex

Detenidos Presuntos agresores de Fernandito, niño asesinado en La Paz, Edomex. (FGJEM)

Un juez acreditó la legalidad de la detención de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, presuntos asesinos de Fernandito, niño de cinco años a quien secuestraron y usaron como garantía porque su madre debía mil pesos, en el municipio de La Paz, Estado de México.

A los probables criminales se les imputaron los delitos vinculados a la desaparición de personas.

Durante audiencia inicial en los Juzgados de Nezahualcóyotl, el juez revisó los datos aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que señalaban a los agresores de acudir al domicilio de la mamá del niño, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, para cobrarle el dinero que debía.

En respuesta, la mujer les indicó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que en represalia, Ana Lilia “N” y Lilia “N” secuestraron a Fernandito, niño de cinco años como garantía del pago y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

En tanto, el juez fijó medida cautelar de prisión preventiva y el próximo lunes 11 de agosto se llevará a cabo la continuación de la audiencia para determinar su situación jurídica.

Tras practicar las pruebas periciales correspondientes, el cuerpo de Fernandito fue entregado a sus familiares.

En su llegada a la Fiscalía, la madre de Fernandito suplicó justicia en el caso del asesinato de su hijo: “que caiga el peso de la Ley a ellos, quiero que se haga justicia por mi niño, es lo único que quiero, que se haga justicia, que paguen ellos lo que hicieron”.