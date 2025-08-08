Instalan segundo lactario en espacios públicos de la Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc inauguró un nuevo lactario en el Centro Social y Deportivo Guelatao, como parte de su agenda de cuidados que coloca en el centro el derecho de las mujeres y la primera infancia.

Este es el segundo módulo de lactancia instalado en espacios públicos de la demarcación y fue ubicado en el Guelatao por su carácter emblemático y la alta afluencia de familias, especialmente mujeres con hijas e hijos pequeños.

Durante la entrega, la alcaldesa Alessandra Rojo reafirmó su respaldo a que las mujeres puedan amamantar “en paz, sin juicios, sin condiciones y sin miedo”.

“La lactancia no debe ser una batalla. Es un derecho, es salud pública y es también una forma de justicia para las mujeres que cuidan, trabajan y crían en esta ciudad”, expresó Rojo de la Vega.

La actual administración recordó que ha impulsado medidas para visibilizar los cuidados como parte de la vida pública, con espacios seguros para todas las etapas de la vida.

La alcaldesa adelantó que continuará la recuperación de instalaciones deportivas y recreativas con perspectiva de género y enfoque comunitario.

“Vamos a rescatar todos los deportivos. Uno por uno, con orden, con seguridad, con espacios dignos para todas y todos”, afirmó. Con estas acciones, sostuvo, la alcaldía Cuauhtémoc busca consolidar una ciudad que reconozca y garantice los derechos de quienes cuidan.