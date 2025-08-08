Naucalpan implementa el Operativo “Huellas de la Trasformación”

El Gobierno de Naucalpan llevó este viernes el Operativo “Huellas de la Transformación” a la colonia El Mirador, con el objetivo de acercar servicios, apoyos y acciones que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes.

La jornada se realizó en la Avenida México número 22 a partir de las 19:00 horas, en un ambiente de participación ciudadana y trabajo en equipo. De acuerdo con la administración municipal, estas actividades forman parte de la estrategia para fortalecer la presencia del gobierno en las comunidades y atender de manera directa las necesidades de la población.

“Somos un gobierno de territorio, no de escritorio”, señalaron autoridades locales, destacando que estos operativos buscan construir el bienestar de forma integral, escuchando de primera mano las inquietudes vecinales y ofreciendo soluciones en el lugar.