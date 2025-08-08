Otorgarán 8 mil 500 pesos a jefes de familia mayores de 30 años

Archivo (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un programa social dirigido a personas de 30 años en adelante que vivan en zonas declaradas Territorios de Paz, sean el único proveedor económico de su familia, no cuenten con empleo formal y tengan hijos menores de edad.

Según se explicó, la iniciativa otorgará un apoyo económico mensual de 8 mil 500 pesos durante un año, con el objetivo de garantizar el bienestar de las familias y generar oportunidades de crecimiento para este sector de la población.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que se trata de un esquema similar al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, pero orientado a adultos.

“Podrán ser parte de un nuevo programa del Gobierno de la Ciudad, que los va a apoyar para que de inmediato puedan tener un empleo en la empresa que ustedes escojan, y con un apoyo de más de 8 mil 500 pesos, durante un año”, señaló.

El apoyo se destinará a familias con un solo ingreso, personas con dependientes económicos y residentes de colonias clasificadas como Territorios de Paz, aquellas con altos índices de denuncias por ilícitos.

Además de la ayuda económica, los beneficiarios recibirán capacitación técnica y laboral directamente en empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales.

También contarán con la orientación de estas instancias para facilitar su reincorporación al ámbito laboral, pues, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, el empleo es una herramienta para reducir desigualdades, prevenir violencias y reconstruir proyectos de vida.