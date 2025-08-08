Renuevan ícono de estación Ciudad de los Deportes en Metrobús Línea 1

Metrobús Ciudad de los Deportes

El Gobierno de la Ciudad de México renovó la iconografía de la estación “Ciudad de los Deportes” de la Línea 1 del Metrobús, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en respuesta al marco de la política integral para garantizar el bienestar animal.

La nueva imagen representa al Estadio Ciudad de los Deportes y sustituye al ícono anterior, que mostraba un toro de lidia con banderillas. El cambio se enmarca en la decisión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de poner fin a las corridas de toros con violencia, medida avalada por el Congreso local el 18 de marzo pasado.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, esta acción busca, por un lado, garantizar la protección de los animales y, por otro, preservar los empleos vinculados a esta tradición cultural a través de la figura de “corrida de toros sin violencia”.

Desde 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación de respetar su vida e integridad. El Gobierno capitalino reiteró que continuará impulsando políticas públicas responsables en esta materia.