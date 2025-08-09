Cae sujeto que vendía droga a través de redes sociales

Droga Narcóticos que el repartidor iba a entregar. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a un hombre que integra un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo a través del uso de plataformas sociales, donde hace entrega en las diferentes zonas de la Ciudad de México.

Los uniformados de la SSC se encontraban en la colonia Tepeyac Insurgentes para combatir la venta de droga y, al circular por avenida Insurgentes Norte, entre avenida Ricarte y calle Montiel, observaron a un sujeto en actitud inusual que manipulaba una bolsa de plástico con marihuana.

Los oficiales le solicitaron una revisión, donde hallaron una bolsa translúcida que en su interior contenía tres bolsas de plástico con marihuana.

Al sujeto también le fue asegurada una bolsita de plástico transparente que contenía 67 cápsulas de piedra y dinero en efectivo.