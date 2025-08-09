Ecatepec rescata espacios públicos en Río de los Remedios

Limpieza en Río de los Remedios

Con el objetivo de recuperar y dignificar los espacios públicos, el gobierno municipal de Ecatepec llevó a cabo una nueva edición de su la Jornada de limpieza, que esta vez tuvo lugar en el Parque Recreativo de Ecatepec, ubicado sobre el Boulevard Río de los Remedios.

Desde las primeras horas de la mañana, funcionarios de todas las áreas del Ayuntamiento, junto con elementos de Protección Civil y Bomberos, se sumaron a las labores de recolección de basura, limpieza de áreas verdes y mantenimiento general del parque.

La administración municipal señaló que estas jornadas buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también garantizar que la población cuente con espacios seguros, limpios y funcionales para la recreación y el deporte.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado de los espacios públicos, evitando tirar basura y participando activamente en su conservación. “Las y los ecatepenses merecen áreas recreativas dignas y libres de desechos; el trabajo en equipo es clave para lograrlo”, subrayaron.

En los últimos meses, el municipio ha intensificado estas acciones como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida, reducir puntos de contaminación y promover la convivencia comunitaria en entornos más saludables.