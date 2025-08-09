Feria de Salud en la Alameda de Toluca; el Gobierno del Estado de México impulsa la dignidad, respeto e igualdad a la comunidad

Feria de la salud de la Diversidad Un espacio seguro, sin prejuicios y con dignidad (Especial/Especial)

Llega la feria de la salud de la Diversidad a la Alameda de Toluca, brindando servicios médicos y de prevención a la comunidad LGBTIQ+, destacando la dignidad, humanismo y sin estigmas, impulsado por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

El director de Servicios de Salud del Instituto de Salud (ISEM), Erick Urrutia, representando a la Secretaria del sector, Macarena Montoya Olvera, mencionó el trabajo en conjunto que se ha realizado con diversos colectivos para brindar un servicio sin prejuicios y sin discriminación al ser una Clínica Inclusiva de la Diversidad Sexual, ubicada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

La Directora de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Rocío Sánchez Molina, subrayó que el gobierno estatal brinda su apoyo en trabajo y lucha en apoyo a la comunidad. Respecto al sector al que pertenece, se realiza una intensa campaña promoviendo sus derechos, de esta manera se pretende eliminar injusticias para generar igualdad y respeto.

De igual manera, el director de Convivencia Social, Inclusión y No Discriminación del Ayuntamiento de Toluca, Jorge Espinoza López, mostro su agradecimientos la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por el apoyo brindado a la comunidad LGBTIQ+, avanzando por los derechos de más de 490 mil personas que forman parte de este sector en la entidad.

Los servicios brindados en la feria fueron:

Toma de peso, talla y tensión arterial.

Prevención de la violencia.

Salud bucal.

Vacunación contra hepatitis, sarampión, rubéola, neumococo, tétanos, difteria y tos ferina.

Promoción de estilos de vida saludables.

Información de la Clínica Inclusiva de la Diversidad Sexual.

Prevención de adicciones y atención a la salud mental.

Afiliación al IMSS-Bienestar.

Orientación en derechos humanos.

Prevención y detección de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Se contó con la presencia de Fernanda Serrato López, Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades del ISEM; Ricardo Coyotzin Torres, integrante del grupo Fuera del Clóset; Abigail Rodríguez Estrada, Presidenta del Comité Organizador de la Marcha del Orgullo LGBTTIQ+; y Tania Vázquez López, representante de las Organizaciones de Diversidad Sexual y de Género del Estado de México.

De esta manera, el Gobierno del Estado de México asienta su compromiso con el respeto y dignidad de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género.

