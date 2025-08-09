Temoaya celebra el Día de los Pueblos Indígenas con reforestación en el Cerro de Catedral

700 árboles en una zona afectada por incendios forestales

El Gobierno del Estado de México, con el lema “Sembrando Raíces, Honrando Saberes”, realizó una jornada de restauración forestal en el Cerro de Catedral del Ejido de Santiago, como parte de las actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La iniciativa, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), contempló la plantación de 700 árboles en una superficie de aproximadamente una hectárea, previamente afectada por incendios forestales.

El objetivo fue reconocer el papel de las comunidades originarias en la conservación de los recursos naturales y promover el intercambio de saberes ancestrales, además de fomentar la participación comunitaria en acciones para la resiliencia climática.

La actividad contó con la presencia de Alhely Rubio Arronis, titular de la SMAyDS; la presidenta municipal de Temoaya, Berenice Carrillo Macario; servidores públicos y representantes de la comunidad otomí.

Rubio Arronis explicó que, conforme al Programa Estatal de Restauración, antes de cada plantación se seleccionan especies nativas adaptadas a las condiciones del lugar para asegurar su supervivencia. En esta ocasión, se eligió el Pinus montezumae (ocote).

La funcionaria destacó que los bosques ofrecen servicios ambientales esenciales, recuperan la biodiversidad, albergando flora y fauna; ayudan a mitigar el cambio climático al absorber dióxido de carbono; y favorecen la regulación hídrica mediante la infiltración de agua al subsuelo.