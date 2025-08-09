Teoloyucan se une a “Nos Movemos Seguras”, campaña estatal contra el acoso en transporte público

Mónica Chávez Durán, titular de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), explicó que la meta es transformar el transporte público en Teoloyucan y en todo el Estado de México en un espacio libre de violencia, hostigamiento y acoso. También destacó la importancia de que, en caso de que ocurran incidentes, existan protocolos claros para su atención, investigación y resolución.
Esta campaña es impulsada de manera conjunta por SeMujeres, la Secretaría de Movilidad (Semov), autoridades municipales y estatales, transportistas y ciudadanía, con el objetivo de visibilizar y erradicar la violencia de género que enfrentan diariamente mujeres, adolescentes y niñas en sus trayectos diarios, tanto de día como de noche.
Actualmente, 106 municipios mexiquenses ya aplican esta estrategia en el sistema masivo SITRAMYTEM, implementando el Protocolo de Actuación para Atender Casos de Acoso Sexual, que contempla:
- Capacitación al personal operador sobre cómo responder ante casos de acoso.
- Pronunciamientos públicos de cero tolerancia al acoso por parte de presidentas y presidentes municipales.
- Eventos conmemorativos impulsados por las Instancias Municipales de las Mujeres.
- Visibilización de la campaña mediante módulos informativos en puntos estratégicos del transporte masivo, donde se orienta sobre derechos y formas de denuncia.
- Entrega y colocación de microperforados en las unidades de transporte y difusión en redes sociales.
El protocolo indica que las usuarias víctimas de acoso pueden pedir apoyo directamente a la persona operadora, a otros pasajeros o comunicarse al 911. La denuncia se canaliza al C5, y la unidad debe detenerse en un lugar seguro para que elementos de seguridad brinden asistencia. Además, la Secretaría de las Mujeres garantiza acompañamiento integral para que las víctimas accedan a la justicia y reciban atención especializada.
Con esta iniciativa, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reitera su compromiso con políticas integrales para erradicar la violencia, transformar la cultura social y proteger la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en el Estado de México.
La Crónica de Hoy/2025/Nos Movemos Seguras