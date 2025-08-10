Detienen a mujer armada tras agresión en la colonia Morelos; dos personas fallecieron

Una mujer fue detenida luego de ser señalada como probable responsable de agredir con un arma de fuego a tres personas, dos de las cuales perdieron la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Carpintería y Labradores, cuando operadores del Centro de Control y Comando (C2) Norte alertaron a los policías sobre personas lesionadas en el lugar. Al llegar, los oficiales fueron abordados por vecinos que solicitaron su intervención inmediata, pues dentro de un departamento se encontraban varias personas heridas.

En el interior, encontraron a dos mujeres, de 35 y 64 años, y a un hombre de 37 años, recostados en el piso con manchas hemáticas. Los paramédicos que acudieron confirmaron el fallecimiento de las dos mujeres, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El hombre fue diagnosticado con lesiones similares en el tórax y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Ante la gravedad de la situación, la zona fue acordonada y se notificó a las autoridades ministeriales para realizar los peritajes correspondientes.

Testigos que se encontraban fuera del edificio informaron a los policías que la presunta agresora se encontraba a varios metros del lugar. Con base en las características proporcionadas, los efectivos iniciaron una persecución y lograron detener a la mujer, de 44 años, a quien le fue asegurada una pistola con cargador tras una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales.