Distribuye IECM Lista Nominal para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) distribuyó a sus 33 Direcciones Distritales los cuadernillos que contienen la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, documento que será utilizado en las 2,427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) como parte de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, que se llevará a cabo de forma presencial el domingo 17 de agosto.

La entrega de los cuadernillos se realizó en la Sede Central del IECM, donde personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) entregó el material a representantes de los 33 órganos desconcentrados, quienes fueron custodiados durante el traslado a sus oficinas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, supervisó el proceso de distribución de la documentación que la DEOEyG entregó a las Direcciones Distritales, las cuales resguardarán la Lista Nominal hasta el día de la jornada.

El listado definitivo cuenta con 7 millones 333 mil 351 personas electoras. Su entrega forma parte del Convenio General de Apoyo y Colaboración en Materia Registral para los Procesos de Democracia Directa y Participativa en la Ciudad de México, suscrito entre el IECM y el Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 6 de agosto, personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregó en el Centro de Impresión del INE 126 cajas con los cuadernillos impresos al personal de la autoridad electoral local, para su posterior distribución.

El 17 de agosto, la ciudadanía podrá emitir su opinión de manera presencial en las Mesas Receptoras de Opinión, mediante boletas impresas, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en las Unidades Territoriales donde se registraron proyectos específicos a elegir en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.