Evita Guardia Civil de Tecámac el Despojo de 10 Viviendas durante julio

Fraccionamiento en Tecámac Especial

Durante el mes de julio, la Guardia Civil de Tecámac logró impedir el despojo de 10 viviendas ubicadas en diversos fraccionamientos y conjuntos urbanos del municipio, brindando auxilio directo a sus propietarios para evitar que fueran invadidas.

Tan sólo en lo que va del año, la corporación ha logrado evitar 99 ocupaciones ilegales, como parte del Programa Especializado en la Prevención y Protección de la Propiedad Inmobiliaria, implementado desde 2024. A través de este esquema, se han recuperado hasta la fecha 110 inmuebles.

Estas acciones se desarrollan bajo la directriz de la presidenta municipal, Rosi Wong Romero, con la participación coordinada de distintas áreas de la administración local, como Protección Civil, ODAPAS, Tesorería, Catastro y Desarrollo Urbano y Vivienda, quienes intervienen para combatir el delito de despojo y proteger el patrimonio de las familias tecamaquenses.

Durante los primeros siete meses de 2025, el Centro de Mando recibió 126 reportes por presunto allanamiento de morada, aplicando en cada caso el protocolo de actuación correspondiente. Como resultado, se logró la detención de 32 personas vinculadas a estos hechos.

En ese mismo periodo, se han rescatado 99 inmuebles, incluyendo los 10 recuperados en julio. Las propiedades son reintegradas a sus legítimos dueños una vez que acreditan la posesión legal y se encuentran al corriente en sus contribuciones municipales.

El mayor número de casas recuperadas se registra en Valle de San Pedro (43); Los Héroes Tecámac, secciones Bosques (11), Jardines (9), Sexta Sección (7); Sierra Hermosa (6); Rancho la Capilla (5), Los Héroes Tecámac II sección Flores (4); Ojo de Agua (3) y Villa del Real (2).