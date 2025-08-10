Intensifican operativos nocturnos en CDMX; suspenden ocho chelerías por venta irregular de alcohol

• Resultado de estos operativos, se clausuraron dos chelerías por quebrantar los sellos de clausura

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que intensificó los operativos de verificación a establecimientos como parte del programa “La Noche es de Todos”, con el propósito de asegurar una vida nocturna segura y ordenada. Las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos de la capital, en respuesta a reportes ciudadanos.

En total, se realizaron verificaciones a 17 establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, con el fin de constatar que contaran con permisos vigentes y cumplieran con la normatividad. Los recorridos incluyeron puntos de las alcaldías Coyoacán, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco y Benito Juárez, y abarcaron colonias como San José Insurgentes, Narvarte Poniente, Zacahuitzco, Del Valle, Centro, Pensador Mexicano, Roma Norte, Guerrero, Moctezuma, Peñón de los Baños, Agrícola Oriental, Del Carmen, Xotepingo, Coapa, Pedregal de Santa Úrsula y Merced Gómez.

Los operativos incorporaron un nuevo enfoque de apercibimiento, diseñado para orientar a los propietarios sobre la documentación requerida y la regulación oportuna de sus actividades, con el objetivo de prevenir sanciones futuras y promover el cumplimiento voluntario de la ley.

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron irregularidades que derivaron en la suspensión de ocho establecimientos, la clausura de dos y la detención de cuatro personas. Las medidas se aplicaron para prevenir prácticas que ponen en riesgo la seguridad, como la venta clandestina, el desorden público o el suministro de alcohol a menores de edad.

El despliegue fue encabezado por la Secgob y contó con la participación del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, reiteró su compromiso con la legalidad y la convivencia segura, anunciando que continuará implementando operativos que fortalezcan el tejido social y fomenten entornos nocturnos más ordenados y responsables.