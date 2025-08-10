Metrópoli

Lluvias intensas activan Alerta Naranja en siete alcaldías de la capital

Por Gerardo Mayoral
Debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Para estas alcaldías, se prevén lluvias de 30 a 49 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 12:30 y 23:00 horas de este domingo 10 de agosto de 2025.

Además, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, en las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, en el mismo periodo de tiempo.

Ante dicho prónostico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó las siguientes recomenaciones:

  • Portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
  • Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

