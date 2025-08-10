Otorga Huixquilucan cerca de 100 consultas veterinarias y más de 500 esterilizaciones gratuitas

Huixquilucan ha otorgado cerca de 100 consultas veterinarias y más de 500 esterilizaciones gratuitas Especial

Con el compromiso de reforzar el bienestar animal, el gobierno de Huixquilucan ha otorgado cerca de 100 consultas veterinarias y más de 500 esterilizaciones gratuitas durante el presente año.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que “Huixquican” no solo rescata y protege a perros en situación de abandono, sino que también ofrece atención integral, incluyendo cirugías de esterilización para reducir la sobrepoblación en las calles y el maltrato animal. Entre enero y la fecha actual, se han realizado 260 esterilizaciones a caninos y 243 a felinos.

Estas acciones, realizadas a través del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”, buscan controlar la población de mascotas, mejorar su salud y prevenir enfermedades transmisibles.

Además de las cirugías, el centro brinda consultas médicas gratuitas para mantener al día el esquema de vacunación de perros y gatos, lo que ayuda a prevenir enfermedades o detectar padecimientos de manera oportuna. “Estas acciones marcan la diferencia en la calidad de vida de nuestros animalitos”, afirmó Contreras Carrasco.

La alcaldesa explicó que los animales sin atención médica representan un riesgo para la salud pública, ya que pueden transmitir enfermedades como rabia, sarna o infestaciones por pulgas y garrapatas. También están más expuestos a bacterias y microbios del medio ambiente, lo que afecta su bienestar físico.

Para garantizar una atención de calidad, “Huixquican” cuenta con una Unidad Médica de Servicio Animal equipada con quirófano, áreas de cuidados infecciosos e intensivos, zona de recuperación y dos consultorios. Contreras Carrasco invitó a los ciudadanos a agendar citas y aprovechar estos servicios especializados.

“Ser dueños responsables implica brindarles atención médica constante, vacunas y desparasitación”, recalcó la presidenta municipal. Los interesados en solicitar una consulta deben comunicarse al centro para obtener una ficha, presentar documentos que acrediten la propiedad de la mascota y llevar al animal limpio, con correa y collar, además de bozal si es necesario.

Como parte de estas iniciativas, personal de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal realiza recorridos permanentes con una unidad móvil para rescatar perros en situación vulnerable. Estas medidas reflejan el esfuerzo del gobierno local por promover una tenencia responsable y mejorar las condiciones de vida de los animales en Huixquilucan.