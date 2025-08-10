Reforestan 2 mil pinos hartwegii en Santo Tomás Ajusco

En el paraje Horno Viejo de Miguel Hidalgo, en Santo Tomás Ajusco, se llevó a cabo la octava jornada de reforestación organizada por la asociación Reforesta, donde se plantaron 2 mil árboles de la especie pino hartwegii, considerada esencial para la conservación de los ecosistemas de las zonas altas de la capital.

A la convocatoria se sumó la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, junto con brigadas comunitarias, voluntarios y personal de la demarcación. Desde las primeras horas del día participaron en la siembra, y la brigada que acompañó a la funcionaria colocó en tierra 160 ejemplares como parte del esfuerzo colectivo.

Osorio destacó que Tlalpan es la demarcación más extensa de la Ciudad de México y que más del 80 por ciento de su superficie corresponde a suelo de conservación, condición que la convierte en un pulmón ambiental indispensable para toda la capital. “Cada árbol que plantamos significa más agua, más oxígeno y un mejor futuro para la ciudad. Proteger este patrimonio natural es nuestra responsabilidad”, afirmó.

La alcaldesa señaló que esta acción forma parte del eje de gobierno denominado “Tlalpan, la más verde y solidaria”, orientado a combatir la desigualdad social y a rescatar el suelo de conservación. Subrayó que la reforestación es un compromiso de largo plazo que requiere constancia y seguimiento. “No sólo plantamos árboles; cultivamos vida, esperanza y bienestar para las próximas generaciones”, dijo.

Asimismo, recordó que la conservación del suelo y la cobertura forestal en las zonas altas de Tlalpan son fundamentales para la captación de agua, la recarga de acuíferos y la regulación climática. “Aquí se decide buena parte del futuro ambiental de la ciudad. Protegerlo es una causa que nos une”, añadió.

Osorio reconoció el trabajo de Reforesta y señaló que estas jornadas complementan los esfuerzos ambientales que desarrolla el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).