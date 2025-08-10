Trabajo nocturno en Línea A del Metro adelantará cierre este domingo

Restablecen servicio completo en la Línea A del Metro tras concluir reparación de catenaria

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo el servicio de trenes en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, concluirá a las 22:00 horas debido a trabajos de instalaciones electrónicas y eléctricas en el tramo Guelatao–Tepalcates.

Las últimas corridas saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas. Como medida de apoyo a las personas usuarias, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) pondrá en operación autobuses en el tramo Pantitlán–Santa Marta, a partir del cierre del servicio, con cobertura en ambos sentidos.

Los trabajos serán coordinados por personal técnico del Metro y se llevarán a cabo únicamente durante la noche de este domingo. El STC precisó que el servicio en la Línea A se restablecerá mañana lunes de manera habitual a partir de las 5:00 horas, como en las 12 líneas de la red en días laborales.

La administración del Metro solicitó la comprensión de las y los usuarios ante las afectaciones temporales.