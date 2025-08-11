Activan operativo en Gustavo A. Madero para atender afectaciones por inundaciones

Operativo en Gustavo A. Madero para atender afectaciones por inundaciones

Más de dos mil funcionarios de la alcaldía Gustavo A. Madero participaron en un operativo de desazolve y limpieza en colonias afectadas por las lluvias del domingo, encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano.

Las acciones se concentraron en San Felipe de Jesús, Providencia, Ampliación Providencia y las secciones segunda y sexta de San Juan de Aragón, donde se registraron encharcamientos e inundaciones.

Desde la noche del domingo, personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) del Gobierno de la Ciudad de México acudió con maquinaria pesada a las zonas más afectadas, principalmente la Sexta Sección de San Juan de Aragón, donde el agua ingresó a más de 80 viviendas.

En el operativo intervinieron las diez direcciones territoriales de la demarcación, así como las Direcciones Generales de Desarrollo Social, Administración, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, entre otras.

“Ayer estuvimos ya toda la madrugada sacando el agua de todas las calles, trayendo todos los camiones vactor para desazolvar los accesos pluviales, ya solo nos faltan unas calles. En este momento sigue lo más importante, vamos a ayudar a la gente a limpiar sus casas, a limpiar sus cisternas, a desinfectar”, señaló Lozano.

El alcalde indicó que se trabaja con compañías aseguradoras para que las familias reciban apoyo por daños a sus bienes: “La gente no sabe que es su derecho solicitar que venga el seguro de la Ciudad de México, que venga el seguro de la alcaldía Gustavo A. Madero, que se pague su refrigerador, su sala, su comedor, para que no caiga en ellos también ese gasto”.

Cuadrillas de trabajadores realizaron labores de limpieza y retiro de agua en calles como la 1523, 1521, 1519 y 1517. El ingreso de agua de drenaje a los predios provocó afectaciones a muebles y enseres, por lo que las familias fueron atendidas por personal del Gobierno capitalino y de la alcaldía.

Asimismo, Lozano informó que, en coordinación con la SGIA, se iniciará un programa de renovación de tuberías en la zona, ya que muchas han superado su vida útil y representan un riesgo para la infraestructura y la seguridad de las viviendas.

Elementos de Protección Civil capitalina también acudieron para brindar apoyo a los vecinos.