Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanuda operaciones tras fuertes lluvias

Se reanudan actividades en el AICM tras las lluvias atípicas del domingo (Mario Jasso)

Este lunes, en punto de la 00:05 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reanudó operaciones luego de que el día de ayer se suspendieran las operaciones aéreas debido a las lluvias atípicas registradas en gran parte de la capital.

El resultado de las afectaciones fueron 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros desviados conforme a sus planes de vuelos, a aeropuertos alternos.

Según reportes de las autoridades capitalinas, las lluvias del 10 de agosto pudieron alcanzar precipitaciones de entre 50 y 77 mm, por lo que aproximadamente a las 19:45 horas del día se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas.

Dicha interrupción permitió al personal designado efectuar trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, para permitir recuperar la capacidad operativa.

Se informó que, la intensidad de la tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales, no obstante que algunos de estos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este años.

Fue necesario el uso de equipos vactor y motobombas para atender los encharcamientos en la zona de aeronáutica y en la edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, con el fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros afectados, contactar a su aerolínea para conocer el estado de su vuelo.