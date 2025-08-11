¡Ahora por secuestro! Cumplimentan orden de aprehensión contra agresores de Fernandito

Detenidos Presuntos agresores de Fernandito, niño asesinado en La Paz, Edomex. (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión por el delito de secuestro contra los agresores de Fernandito, niño al que un grupo de prestamistas utilizó como garantía de pago, dado que su madre no tenía mil pesos para liquidar su deuda.

Tras una semana secuestrado, Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” habrían asesinado al menor, dado que fue hallado por las autoridades vendado de la boca y maniatado en estado de descomposición oculto en bolsas.

El 11 de agosto, un juez vinculó a proceso a los imputados por el crimen de desaparición forzada de persona; aún está pendiente la imputación por el delito de secuestro.

Tras ser privado de su libertad, el menor fue hallado sin vida, luego de que agentes de seguridad acudieron al domicilio para iniciar las investigaciones.

Caso Fernandito

Los antecedentes del crimen ocurrieron el pasado 28 de julio, cuando Ana Lilia “N” y Lilia “N” acudieron al domicilio de la mamá del niño, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para cobrarle el dinero que debía.

En respuesta, la mujer les indicó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que en represalia, Ana Lilia “N” y Lilia “N” secuestraron a Fernandito, niño de cinco años como garantía del pago y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Indignada y en intento de solucionar la situación, la madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de los criminales, con la intención de ver a su hijo, situación que no fue permitida por los agresores.

En busca de ayuda, acudió al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), apoyo que le fue rechazado.

Policías de Investigación de la Fiscalía de la entidad, junto con elementos de la Policía de Género Municipal, se trasladaron al inmueble donde los secuestradores tenían retenido al niño, domicilio ubicado en la misma colonia donde viven las víctimas.

No obstante, el 1 de agosto presuntamente le indicaron que el menor de edad se lo habrían entregado a su padre y el 2 de agosto que lo tenía su abuela materna, situaciones que eran falsas, por ello, el pasado 4 de agosto denunció los hechos ante esta Fiscalía.

Cuando ingresaron al predio, los elementos policiacos hallaron oculto el cuerpo sin vida de Fernandito, dentro de una bolsa negra, por lo que de inmediato fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

En el Estado de México, por el delito de secuestro que causa la muerte se puede imponer una sentencia de condena de hasta 140 años de prisión; por delitos vinculados a la desaparición, la autoridad judicial puede establecer una penalidad de hasta 20 años de condena.