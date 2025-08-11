Audiencia caso Fernandito: madre cambia de defensa de manera inesperada

Detenidos Presuntos agresores de Fernandito, niño asesinado en La Paz, Edomex. (FGJEM)

Este 12 de agosto se lleva a cabo la audiencia del caso Fernandito, menor de cinco años que fue presuntamente asesinado por una familia de prestamistas en el municipio de La Paz, dado que su madre no tenía para liquidar una deuda de mil pesos y utilizaron al niño como garantía de pago.

De manera inesperada, la mamá del fallecido renunció a la defensa que colaboró con las indagatorias para la imputación de Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N” y decidió que intercediera por su caso una persona de nombre Rogelio, quien labora en el municipio de La Paz y no cuenta con cédula profesional.

Información en desarrollo...