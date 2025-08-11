Autoridades de Ecatepec refuerzan acciones para atender afectaciones por lluvias

Tras la intensa lluvia registrada la tarde y noche del domingo, diversas áreas del gobierno municipal de Ecatepec desplegaron un operativo especial para atender las afectaciones en vialidades, viviendas y espacios públicos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y restablecer el funcionamiento de la ciudad en el menor tiempo posible.

De acuerdo con la administración local, en las labores participan de manera coordinada personal de la Dirección de Obras Públicas, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), la Dirección de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.

Desde las primeras horas de la noche y durante la madrugada, las cuadrillas se distribuyeron en zonas donde se presentaron encharcamientos severos, colapsos parciales de drenaje y obstrucciones en la red pluvial, con el fin de liberar el flujo de agua y prevenir daños mayores. Las acciones incluyeron el desazolve de coladeras, retiro de basura y escombro arrastrado por la corriente, así como la atención a reportes ciudadanos sobre inundaciones en viviendas y comercios.

Protección Civil y Bomberos realizaron recorridos preventivos para identificar riesgos, como cables caídos, árboles con peligro de desplome y estructuras inestables. En casos puntuales, se efectuaron evacuaciones temporales de familias que habitan en zonas bajas o cercanas a cauces pluviales.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal implementó cortes y desvíos viales en puntos donde el nivel del agua impedía la circulación segura de vehículos, al tiempo que brindó apoyo a automovilistas varados.

La Fuerza de Tarea de Marina colaboró en las maniobras de bombeo y en la distribución de recursos, reforzando la capacidad de respuesta en áreas con mayores afectaciones. Sapase reportó que la saturación del sistema de drenaje fue ocasionada principalmente por la acumulación de basura en las alcantarillas, lo que provocó el lento desfogue del agua en las horas posteriores a la tormenta.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpias las calles y evitar tirar desechos en la vía pública, ya que esta práctica contribuye directamente a la obstrucción del drenaje. Asimismo, se exhortó a reportar cualquier emergencia al número 911 o a los teléfonos de Protección Civil para una atención oportuna.

Las autoridades señalaron que, aunque las condiciones meteorológicas mejoraron durante la mañana, las brigadas continuarán en territorio para supervisar el estado de las vialidades, dar seguimiento a las zonas afectadas y brindar apoyo a las familias que lo requieran.

“¡No nos detenemos! Trabajamos sin descanso por el bienestar de las y los ecatepenses”, reiteró el gobierno municipal, subrayando que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y reducir el impacto de las lluvias en la vida cotidiana.