Caso Dulce: asesinan a balazos a niña en vivienda de Chalco

Asesinato Casa donde fue asesinada Dulce, en el municipio de Chalco. (Especial)

Dulce, una niña de 12 años de edad murió tras ser impactada por impactos de bala dentro de su vivienda, en la colonia San Pablo Atlazalpan en el municipio de Chalco, Estado de México.

Alrededor de las 4:30 horas del pasado lunes, la menor dormía con su familia dentro de su vivienda hecha de lámina, en el cruce de la calle Reforma y cerrada de Benito Juárez. Sujetos armados a bordo de motocicleta arribaron a su hogar, ingresaron al inmueble y abrieron fuego en contra de quienes permanecían en el predio.

En el hogar de color verde con puerta roja se encontraba Dulce con sus abuelos y fue la niña la única que resultó con heridas mortales de alrededor de 28 disparos que se realizaron hacia del domicilio.

Los criminales escaparon del sitio, sin que al momento existan detenidos. Policía municipal de Chalco y los servicios de emergencia arribaron al lugar del ataque y atendieron a Dulce, aunque ya no tenía signos vitales por las balas que la impactaron en las piernas y en el pecho.

Aparentemente, Bianca, la madre de Dulce vivía en un domicilio aledaño, mujer que llamó a los paramédicos para que atendieran a su hija.

Aunque primeras versiones señalan que el atentado fue a causa de que la familia mantenía una deuda con prestamistas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha anunciado los detalles de una línea de investigación.

En tanto, el Ministerio Público aseguró el domicilio y abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. El cuerpo de Dulce fue llevado al Servicio Médico Forense para realizarle la autopsia.

El asesinato ocurrió sólo cinco días después de la divulgación del caso Fernandito, un niño de cinco años que fue asesinado por prestamistas ya que su madre no tenía los recursos económicos para liquidar un adeudo de mil pesos, situación que los agresores aprovecharon para raptar al menor y utilizarlo como garantía, en el municipio de La Paz, en la misma entidad.